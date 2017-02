(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Buz: "Çifte standart var, bizim de sesimiz çıkar"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hakemlerin verdiği kararlara tepki göstererek, "Şimdi burada çifte standart var. Olmaması gerekiyor. Yani çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Son 14 haftaya girdik. Son haftalarda daha da kritik durumda olabilir. Büyük emek var, camialar var. Biz de büyük camiayız. Bunu da kimse unutmasın. Bizim de sesimiz çıkar" dedi. Hafta sonu oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başlayan sarı kırmızılı takımda basına açıklamalarda bulunun Teknik Direktör Buz, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. İNANILMAZ DERECEDE BİZE DESTEK VERDİLER Çok güzel bir atmosferde Denizlispor'u mağlup ederek, önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Buz, "Hep birlikte çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz gerçekten. Son 15 maça girecektik, bunun temelini atmamız gerekiyordu. Onu da yaptığımızı düşünüyoruz. İstanbul maçına gelince, her şeyden evvel burada Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Bir de kendi yönetim kuruluma teşekkür ediyorum. Burada yönetimden Erdal Gündüz inanılmaz çalıştı. İnanın bu galibiyette onların da payı büyük. Müsabakaya baktığımızda, çok önemli bir müsabakaya çıktık. Kazanmak durumundaydık. Özellikle Denizlispor çok tehlikeli, kanatlardan geçişlerde çok etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Biliyorsunuz Göztepe'yi, Sivas'ı, Eskişehir'i deplasmanda yenmiş bir takımdı. Bunlara önlem almamız gerekiyordu. Artı burada kendi seyircimizi unutmamamız lazımdı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Her şeyden evvel ne bir taşkınlık ne de başka bir şey oldu. İnanılmaz derecede bize destek verdiler" dedi. CENABI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM Buz, ligin giderek daha da zorlaştığını ve her takımın her takımı yendiğini de sözlerine ekleyerek, "Herkes herkesi yenebiliyor, görüyorsunuz işte. Manisa Eskişehir'de 5-1 kazandı. İşte Göztepe'nin bocalaması, kaldı ki Sivas- Samsun maçı da çok farklı bitebilirdi. Bizim açımızdan önemliydi puan anlamında 37 puan yapmak. En önemlisi de önce kendi işinizi yapmak, ondan sonra zaten sizin elinizde değil. Bunu başardık ama bunu unutuyoruz. Unutuyoruz derken cezalı futbolcumuz var, Murat Akça ve Ferhat Kiraz. Yeni kurallarla göre bizlere söylenen, öğretilen penaltı pozisyonu olduğunda sarı kartla geçiştirebiliyorsunuz olayı. Arkadan birisi size vurursa, indirirse ona kart verebiliyorsunuz ama o pozisyonda sarı kart verebilir. Baktığımızda sarı kartlar havada uçuşuyor. Şimdi tamam siz veriyorsunuz, bizimkilere pat pat pat vuruyorsunuz sarı kartları Özgür Yankaya, tamam. Şimdi bana bunu birinin anlatması gerekiyor. Benim kalecim çıktı, çabuk geçişe geçmek istiyoruz. İki tane futbolcu onu perdeliyor ve düşürüyor. Neticede rakip takıma hiçbir şey yok. Şimdi burada çifte standart var. Olmaması gerekiyor. Yani çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Son 14 haftaya girdik. Son haftalarda daha da kritik durumda olabilir. Hakemlerimizin burada çok daha iyi, daha dikkatli olması gerekiyor. Büyük emek var, camialar var. Biz de büyük camiayız. Bunu da kimse unutmasın. Bizim de sesimiz çıkar. Biz Samsun'da da yaşadık, kötü oynadığımızda. Hakem bizi orada katletti orada. Artık bir şey de söylemek istemiyorum. Cenabı Allah'a havale ediyorum. Normal bir şekilde değildi yani. 4 metre ofsayt olan pozisyonda da yanlış karar verdi. Umarım hakemler de bu konuda daha dikkatli olur. Yani doğru kararlar verilir" diye konuştu. DENİZLİ MAÇINI UNUTUP, GAZİANTEP MAÇINA BAKMALIYIZ Buz, bu haftaki maçla ilgili de konuşarak, "Biz Denizli maçını unutup, Gaziantep maçına bakmalıyız. Tabi bizim açımızdan taraftarların oraya gelmesi, bizi desteklemesi itici bir güç. Aslında burada güzel bir olay var. Kimse de bunu kolay kolay söylemiyor Türkiye'de. İstanbul'a gidiyorsun, bu kadar Malatyalı var. Yani yavaş yavaş o havaya girmeye başladık. Çok ciddi bir müsabakaya çıkıyoruz. Biliyorsunuz Ferhat cezalı, Murat Akça oynayamıyor. Mehmet Sak'ın durumu sıkıntılı. Ancak kadroma güveniyorum. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Bakmayın siz Gaziantep'in 4-1 kaybettiğine. İyi takımları var. Kendi sahalarında da iyi oynamak istiyorlar. Kesinlikle puan almak isterler. O yüzden bizim çok iyi hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.