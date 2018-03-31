(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,() -





SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci naftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyapor Teknik Direktörü Erol Bulut, geriden gelerek galibiyet elde ettikleri ilk maçları olduğunu belirtti.



Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında parolalarının 3 puan olduğunu söylediğini hatırlatan Erol Bulut, bunu gerçekleştiren oyuncularını tebrik etti.



Bulut, "Daha zorlu bir maç olacağını düşünüyordum. Nitekim ilk yaptığımız ufak bir hatada olsa kalemizde golü gördük. Sevindirici olan taraf bu sezon arkadan gelerek maçı çevirip, galip geldiğimiz ilk maçımız. Bu durumda çok sevindirici" dedi.



Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Bulut, "Taraftarlarımız bizi en iyi şekilde desteklediler. Arkamızda 12'nci güç oldular. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. İki hafta sonra Alanyaspor'a karşı oynayacağımız maçta da inşallah stadı tam olarak doldururlar. Çünkü taraftarsız bu niş olmuyor. Taraftar gerçekten bir güç oluyor. Bizde onun karşılığını bugün dört golle verdik. Daha da fazla olabilirdi. Yeterince pozisyonlara girdik. Rakibimiz kalemizde sadece bir pozisyon buldu, o da zaten gol oldu. Onun dışında kalemizde çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Bizim atabileceğimiz goller vardı. Sevindirici olan taraf bulduğumuz pozisyonları yeterince iyi değerlendirdik. Önümüzdeki Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, oradan da puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Bulut, bir gazetecinin 'Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası sistem tartışmaları vardı. Bu maçta neyi doğru yaptınız?' sorusuna, "Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarını sistemden dolayı kaybetmedik. İkincisi Gençlerbirliği maçında 4-3-3 sisteminde oynadık. Daha önce Fenerbahçe maçıyla başlayarak 5-3-2 sisteminde oynadık. Fenerbahçe maçında istatistiklerde bunu gösteriyor ki üstün takım bizdik, sadece gol bulamadık. Bugün yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik, maçı kazandık. Fenerbahçe karşısında da yarattığımız ilk üç pozisyonu gole çevirmiş olsaydık maçı kazanabilir ya da en azından 1 puanla ayrılırdık. Trabzonspor maçını da kaybedince 'her şey yanlış, sistemden dolayı 4 gol yenildi' denildi. Trabzonspor'a kaşı bugünkü oynadığımız sistemde de oynamış olsaydık, yine bir ihtimal maçı kaybedecektik çünkü yüzde 45 ikili mücadele kazanırsan maçı kazanma şansın fazla değildir" cevabını verdi.



Bulut, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları söyledi: "Sadece Gençlerbirliği maçı değil bizim puan alacağımız çok maç vardı. Akhisar maçı penaltımız verilmedi, Malatya'daki ilk maçım olan Konya maçında golümüz verilmedi. Bu tür birkaç maç daha sayabilirim. Hakemlerle ilgili bugüne kadar çok fazla bir şey söylemedim, söylemeyeceğim de sonuçta değişen bir şey olmuyor. Herkes hata yapabilir doğru ama bazı yapılan hataların üzerinden geçilmesi gerekiyor. Hakemim bugün maçı iyi yönettiğini düşünüyorum. İlk yarıda verilmeyen bir golümüz var. Bugün kazanmamış olsaydık Çok büyük yara almış olacaktık. O konuda hakemlerimizin daha da dikkatli olması gerekiyor."



Bulut, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulasası ile ilgili olarak, "Kesinlikle büyük bir fayda sağlayacaktır" dedi.



Gençlerbirliği karşılaşmasında Azubuike'nin yerine oyuna Gilberto'yu almasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bulut, "Azubuike'nin baldırında hafif bir ağrısı vardı. 'Hocam size işaret edeceğim, beni dışarı çıkarırsınız' dedi. Ben onu beklemedim, erken dışarı aldım. Gilberto'yu oyuna soktum, tabi ki oyunu kazanmak istiyorduk. Oyunu kazanmak için zaten Gilberto'yu oyuna alacaktık. Azubuike sakatlanmasın diye erken oyundan aldım. Öyle bir değişiklik yaptım, iyi bir değişiklik oldu. Gilberto'nun iki gol atması bizi daha da sevindirdi" ifadelerini kullandı.





Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonrası basın toplantısına katılmadı.