(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Taha AYHAN/MALATYA, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25'inci haftasında sahasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, diğer maçlarda gösterdikleri disiplini, Fenerbahçe maçında da göstereceklerini söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Sarı- kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Yeni Malatyaspor camiasında 4'üncü sezonu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bir Malatyalı olarak burada bulunmaktan, başarının içerisinde olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Aradan geçen süre zarfında çok şeyler yaşadık. Çok sevinçli günlerimiz, şampiyonluklarımız oldu. Üzüldüğümüz günlerde oldu ama bütün zorlukların üstesinden gelmesini de iyi bildik. Sezon başında takım oluşturulurken, akıllarda çok fazla olumlu düşünceler yoktu. Aslında bu düşünülen şey yalnızca bu sezon akıllara gelen şeyler değildi. Önceki sezonlarda da bunları yaşadık. Bu tür olumsuz düşünceler çok küçük grupların düşündüğü şeylerdi. Biz işimizi yapmaya devam ettik. Bu takımı nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz, şampiyonluğa oynarsak bu takımı nasıl şampiyon yapabiliriz, hedef ligde kalmaksa nasıl kalabiliriz bunları düşündük. Spor Toto 1'inci Lig'e çıktığımız ilk sezon da bu sezon da hedef aynı. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu başarıda aslan payı elbette futbolcu kardeşlerimizindir. Yeni Malatyaspor'a bu güne kadar gelmiş gitmiş ve mevcuttaki futbolcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum. Çünkü bu başarının gerçek mimarı kendileridir. Bu konuda söylenecek çok şey var. Bizlerde onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" dedi. Süper Lig'de bu haftaya kadar gidişatlarının oldukça iyi olduğunu, özellikle ilk yarıyı hedefledikleri puanın üzerinde bitirdiklerini ifade eden Ravcı şöyle konuştu: "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Bugüne kadar topladığımız 34 puan var. Bazı kesimler bu puanları toplayabileceğimize inanmadılar. Lig bittiğinde 30 puanın altında kalacağımız düşüncesindeydiler. Biz yine her zaman olduğu gibi bütün otoriterleri yanılttık. Futbolcularımızın saha içerisinde gösterdikleri mücadele, takım içerisindeki birlik, beraberlik, dostluk ve bunun sahaya yansıtılması, saha içerisindeki yardımlaşmaları bunları hepsi birer etken. Gidişattan memnunuz. Ligin bitmesine henüz var. Biz mevcut puanı yeterli görmüyoruz. Daha da üzerine çıkabiliriz. Çünkü o gücümüz var. İnşallah daha da fazla puan toplayacağız. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Ligin ilk yarısında evimizde diğer büyük takımlara karşı oynadık. Hepsinde de rakiplerimizden daha üstün futbol oynadık. Hem iyi mücadele ettik hem de puan ve puanlar almasını bildik. Pazar günü oynayacağımız maç da onlardan birisi olacak. Her maça aynı ciddiyetle ve motivasyonla hazırlanıyoruz. Rakibin pozisyonu bizim için fark etmiyor. Ama takdir edersiniz ki şimdiki rakip Fenerbahçe. İster istemez hem futbolcuda hem taraftarda Yeni Malatyaspor camiasında bir heyecan var. Bu maçlar çünkü hafta boyunca çok konuşulan maçlardır. Futbolcularımız hazırlıklarını iyi şekle yapıyor. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Taraftarlarımızın desteğiyle umuyorum iyi bir galibiyet alacağız."