(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları başladı

Taha AYHAN / MALATYA, () - EVKUR Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmadan puanlarla ayrılacaklarını söyledi.



Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde düzenlenen antrenmana hafif sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Chebake katılmazken, Arturo Mina ve Rahman Buğra ise ağrılarından dolayı çalışmayı yarıda bıraktı. Hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak antrenmanı tamamladı.



Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Maçın ilk 30 dakikasında rakip kalede 3 tane pozisyonumuz var. Fenerbahçe ilk şutunu maçın 17'nci dakikasında kalemize atabildi. Sonrasında 34'üncü dakikada kalemize attıkları golü var. Şimdi herkes Fenerbahçe'ye karşı mağlup olduğumuzu konuşuyor. Çünkü bizden beklentiler arttı. Bugüne kadar Süper Lig'de oynadığımız futbolla her kesimden beğeni topladık. İyi puanlar elde ettik. Alınan sonuçtan dolayı bizde üzülüyoruz. Daha iyisini yapabilirdik. İlk yarıdaki o üç pozisyondan birisi gol olsaydı maçın gidişatı çok farklı olacaktı. Takımımı bundan dolayı kutluyorum. Fenerbahçe karşısında yüzde 56 topa sahip olduk. 13 kornerimiz var ve 44 tane açılan ortamız var. Ama bazen istatistikler galip gelmiyor. Geçmişte bizim kazandığımız maçlarda da böyle oldu. Rakiplerin istatistikleri daha üstündü. Ama sahadan biz galip ayrıldık. Bu maçta şans Fenerbahçe kulübünden yanaydı. Onlar yarattığı 3-4 pozisyondan 2 gol atarak maçı kazandılar. Biz yarattığımız 4-5 pozisyonda maalesef gol atamadık. O yüzden mağlup olduk" dedi.



Ekran önünde konuşan yorumcular olduğunu, neler söyleyeceklerini kendilerinin bileceği iş olduğunu ifade eden Bulut, "Onlara saygı duymamız gerekiyor. Onların bakış açısı ile benim bakış açım çok farklı. Unutmayalım ki bu takım Süper Lig'e yeni çıktı. Yeni çıkan bir Malatyaspor var. Büyük takıma karşı oynarken baskın ve üstün oynayan, 90 dakika boyunca golü bulmaya çalışan Yeni Malatyaspor vardı. Elimizdeki imkanlarla bunu iyi şekilde yapmaya çalıştık. Rakip 3-4 tane pozisyona girsin çünkü karşımızdaki Fenerbahçe. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Buldukları pozisyonları gole çevirmeleri onların kaliteli olduğunu gösteriyor. Biz yarattığımız pozisyonları gole çeviremediğimiz için üzerinde daha fazla çalışmamız lazım. Son final vuruşlarını daha iyi yapmamız gerekiyor. Tabii bunun yanında şansta lazım. Murat Yıldırım'ın şutu direkten dönmeyip fileyle buluşsa bugün belki çok farklı şeyler konuşacaktık. Maçın gidişatı değişecekti" diye konuştu.



Daha baskılı oynadıklarını, daha çok orta yapmaya çalıştıklarını kaydeden Bulut, "Çünkü merkezde Khalid ve Adem kafa toplarına iyi çıkan iki futbolcumuz. Zaten bunu da maç boyunca yaptık. Rakip defansta iyi durdu ve hata yapmadı. Neustadter, Skrtel ve Mehmet Topal rakip savunmada etkili olan oyunculardı. İşimiz kolay değildi. Gücümüzü sonuna kadar iyi kullanmaya çalıştık. Ama olmadı" şeklinde konuştu.



Trabzonspor ile Akhisarspor'un oynadıkları maçı izlediğini anlatan Bulut, şöyle konuştu: "Bireysel yetenekli futbolculara sahip kaliteli bir ekipler. Hızlı oynayan hücumda çoğunluk yaratmaya çalışan takım. Burak gibi Souza gibi futbolcuları var. Ama biz yine Fenerbahçe maçında sergilediğimiz performansı aynı şekilde gösterirsek oradan kesinlikle puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum"