(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yeni hedefi açıkladı

Uğur Demirkırdı-Hakan Tarhan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yeni hedefi açıkladı "3 yıl içinde Avrupa Kupaları'na katılmak istiyoruz" "Yeni sezonda yeni stad, yeni Malatyaspor ve yeni hedeflerle geliyoruz" "Taraftar bize inansın, sabretsin..." "3 Yılda Süper Lig'e çıkma sözümüzü tuttuk şimdi önümüzdeki 3 yılda hedefimiz Avrupa Kupaları" Süper Lig'in yeni sezonda güney-doğudaki tek temsilcisi olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor emin adımlarla geliyor. Başkan Adil Gevrek, kurumsallaşma, alt yapı ve tesisleşmeye son derece önem vereceklerini belirtip; futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve tüm şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğinin altını çiziyor ve Malatyaspor'a gönül verenlerden birlik-beraberlik istiyor. Başkan Adil Gevrek, takım olma duygusu ile Süper Lig'e geldiklerini ifade ederek 'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Hepimiz inandık, şehir olarak inandık, taraftarlar inandı. Teknik ekip, futbolcular, yönetici arkadaşlarım çok çalıştı. Çok şükür sabırla, inanarak , sorunları birlikte çözerek Süper Lig'e çıktık. Kolay olmadı, çıkmak zordu, Süper Lig'de tutunmak da zor olacak." "YENİ SEZONDA YENİ STAD, YENİ MALATYASPOR VE YENİ HEDEFLERLE GELİYORUZ" Başkan Adil Gevrek, göreve gelirken 3 yıl için Süper Lig'e çıkma sözü verdiklerini hatırlatarak; "Bu sözü vermiştik. Önce 1. lige çıktık, sonra Süper Lig'e. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için; 3 yıl içinde hedefe söz verdiğimiz gibi ulaştığımız için çok mutluyuz. Çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Biz varsak Evkur Yeni Malatyaspor hedefsiz kalmaz. Şimdiki hedefimiz Süper Lig'de ilk 3 yıl içinde Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir kulüp olmamız. Yeni stad, yeni Malatyaspor ve dediğim gibi 3 yıl içerisinde Avrupa kupalarına katılıp ülkemizi temsil etmek, şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. "TARAFTAR BİZE İNANSIN, SABRETSİN..." 11 yıl önce Süper Lig'e veda eden Malatyaspor için herkesin sabırlı olması gerektiğini ve destek beklediklerini belirten Başkan, "Bizim her konuyu doğru yapmamız lazım. Bunun farkındayız. Taraftarımız sabırlı olsun , bize inansın. Projelerimizi uygulayıp Malatyaspor'u layıkıyla yöneteceğiz ve hep birlikte büyüteceğiz" dedi. "BOŞ TRANSFER YAPMAYACAĞIZ" Malatyaspor'un tarihinde önemli futbolcuları Türk futboluna kazandırdığını dile getiren Başkan Adil Gevrek, "Tarihe baktığınız zaman Ünal Karamanlar, Şehmuzlar, Oktay Çevik, Carlos gibi takımda oynayan yabancılar büyük isimlerdi ve büyük başarıları oldu. Büyük bir camiayız. Yeni sezon ve önümüzdeki ilk 3 yıllık kadro planlaması için yıldız isim de alacağız, genç de yetiştireceğiz. Önemli olan takıma katkı sağlayan futbolcular olmalı. Yıldız da olacaksa takıma, şehre uyum sağlamalı. İstişare yaparak, izleyerek, %70 - 80 transferde başarı isabeti yakalayarak sonuca gitmek istiyoruz. Kafamıza göre transfer yaparak, kulübü yıpratmayacağız" şeklinde konuştu. "ULUSAL LİSANS ALAN 6 KULÜPTEN BİRİYİZ. FUTBOL YASASI ÇOK ÖNEMLİ, TÜRK FUTBOLUNUN KAZANIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" Mali açından iyi durumda olduklarını söyleyen Başkan Gevrek futbol yasasının önemine şu sözlerle vurgu yapıyor: "Birinci ligde ulusal lisans alan ilk 6 takımdan biriyiz. Türkiye'de futbol yasasının çıkması lazım. Ben bunu savunan birisiyim. Her platformda bunu dile getiriyoruz. TFF Başkanımızla, Spor Bakanımızla her fırsatta bunları konuşuyoruz. lisans alamazsan puan silmeler oluyor , küme düşme olabilir biliyorsunuz... Türk futbolunun kazanımı için, geleceği için bu yasa şart. Haksız rekabet için bu önemli. Türk futbolunun kurtuluşu bu sayede olacaktır. Biz yasayı beklemeden, Malatyaspor olarak özel tüzük hazırladık. Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile tüzüğümüze göre Belediyeden gelen bütçeyi %10 aşma hakkımız var. Bu limiti geçersek bütün sorumluluk Başkan ve yöneticilerde. Kendi yasamızı kendimiz çıkarttık. Futbol yasasına şimdiden uyum sağlayarak bütçeyi kontrol altına aldık."