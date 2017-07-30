(Görüntülü Haber) Eskiyehirspor, Sergen Yalçın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü ile 1 yıllığına anlaşan Sergen Yalçın, taraftarlarla birlikte sözleşme imzaladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri?nde antrenman sahasında düzenlenen imza törenine Eskişehir Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, Sergen Yalçın ile birlikte çok sayıda taraftar katıldı. Tören de konuşan Sergen Yalçın, Eskişehirspor?un transfer cezasını bilerek göreve geldiklerini belirterek, bunun kendileri için bir bahane olamayacağını söyledi. Mücadele eden, savaşan, sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için çalışacaklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu ?Eskişehirspor yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yeni yönetim, yeni bir hoca. Geçen sezon finalde kaybedilmiş bir şampiyonluk vardı. Bu sezon transfer yasağı var. Ama biz görevi kabul ederken transfer yasağı olduğunu zaten bilerek bunu kabul ettik. Mevcut kadroya güvendiğimiz için ekip olarak böyle bir görevi kabul ettik. Onun için bu hiçbir zaman bizim için bir bahane olmayacak. Transfer yasağı gibi bir bahane sunmamız mümkün değil. Çünkü biz bilerek kabul ettik. Gelecek dönem için benim düşüncem; iyi bir yönetim, sorunları çözmeye çalışan bir yönetim. Biz yeni bir ekip olarak buraya geldik ve en büyük ihtiyacımız tabi ki taraftar. Çünkü geçen sezondan verdiğimiz oyuncular var. Ama biz teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tribünlere gelen taraftara, görmek istediği, mücadele eden, savaşan, sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer yönetim, taraftar, oyuncu birlikteliğini kurabilirsek, bu beraberliği sağlayabilirsek önümüzdeki sezon bizim için iyi olabilir. Bunu becerebileceğimizi düşündüğümüz için bu görevi kabul ettik. İnşallah bunun sonunda bizim düşündüğümüz gibi olur. Birlik, beraberlik hepimiz için çok önemli. Sezon içerisinde birçok şey olabilir. Kazanırız, kaybederiz. Bazen düşeceğiz, bazen çıkacağız. Çünkü sınırlı bir oyuncu grubuyla çalışacağız. Ama inşallah işin finali hepimiz için güzel olur. ATEŞTEN BİR GÖMLEK GİYDİK Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçcoğlu ise, taraftarın bu sürece katkı vereceğine inandığını belirterek, ?13 Temmuz?da göreve geldik. Bir gün sonra da transfer cezası geldi. Bu cezadan sonra önceliğimiz oyuncu kardeşlerimizle anlaşmaktı. Çoğu oyuncu kardeşlerimizin özverisiyle onlarla anlaştık. Bundan dolayı oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz ateşten bir gömlek giydik. Hocam da oyuncularımıza ve yönetime güvenerek, bu ateşten gömleği giymeyi kabul etti. Bu anlamda hocama teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürecimiz, değerli büyüklerimizin verdiği desteği sürdürerek, Eskişehirspor?u daha yönetilebilir hale getirmektir. İnşallah büyük camiamız ve taraftarımızla Eskişehirspor?un layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Burada en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Biz kombine satışlarında elimizden gelen fedakarlığı yaptık. Bundan sonraki süreç taraftarımızdadır. Bu süreçte taraftarımızın katkı vereceğine inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum, Allah utandırmasın? diye konuştu