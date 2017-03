(Görüntülü Haber) Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli Ligde zor olmayan maç yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, Bu ligde zor olmayan bir maç yok dedi. Eskişehirspor'da bu hafta deplasmanda oynanacak Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Ligde kolay maç olmadığını ifade eden Denizli, Bu ligde zor olmayan bir maç yok. Her takım için her maç zor olacak. Şu anda ligde ilk ikiyi yakalamak isteyen 5 takım var. Bunlardan birisi biziz diye konuştu. TARAFTARLARA 'TAHRİK' UYARISI Taraftarların hem kendi sahalarında hem de deplasmanda takımlarının yanında olduğunu söyleyen Mustafa Denizli, taraftarlara 'Tahriklere kapılmama' uyarısında bulundu. Denizli şöyle devam etti Taraftarımızın hem içeride hem dışarıda oynayacağımız maçlarda son derece sağduyulu hareket etmesi, sadece takımını desteklemesi başka hiçbir şeyle meşgul olmaması lazım. Bu maçlarda tahrikler yapılabiliyor. Biz Eskişehirspor olarak bu tahriklere asla ayak uydurmamamız lazım. Önümüzdeki son derece önemli maçlar için taraftar gücümüzü kaybetmememiz lazım. Sene sonunda düşündüğümüz her şeyi gerçekleştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 12 hafta da ne yapabiliriz, ne kadar kayba tahammülümüz var bunu haftalık olarak değerlendirdiğiniz zaman sağlıklı bir sonuca ulaşamazsınız. Bu değerlendirmeyi total olarak yaparız. Takım çok yoğun olmasa da artılar koyarak yoluna devam ediyor. Şu anda lige baktığımızda aşağı yukarı bütün takımların bir hedefi var. Diğer liglerde böyle değil. Taraftarlarımız rahat olsunlar. '8-9 PUAN KAYBEDİLEBİLİNİR' Ligin kalan 12 haftasında Eskişehirspor'un 8-9 puan kaybedeceğini ifade eden Mustafa Denizli, İnşallah kaybetmeyiz ama böyle bir kayıpla kimse umutsuzluk yaşamasın. Ben ne için burada olduğumu biliyorum. Şehir biliyor, takım biliyor. Bu hedefi yılsonunda bulacağız. Türkiye'de futbol kulüplerinin yaşadığı problemlerin başında ekonomik problemlerin geldiğini söyleyen Mustafa Denizli, Onları da aşmaya çalışıyoruz. Bunun için herkesin katkıda bulunması lazım. Ben hiçbir zaman uğraş alanım dışında olan hiçbir şeyle uğraşmam ama burada ilgi alanımı biraz da oraya kaydırıyorum. O konuda da mesai harcıyorum diye konuştu.