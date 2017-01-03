(Görüntülü Haber) Eskişehirspor'da tek hedef şampiyonluk

Eskişehirspor Genel Sekreteri Erdal Şahbaz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Erdal Şahbaz, ligin ilk yarısını değerlendirdi. Takımın iyi yolda olduğunu ve ligi şampiyon olarak bitireceklerine inandıklarını söyleyen Şahbaz, futbolculardan Uğur Akdemir ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Şahbaz şöyle konuştu: "16 haftada 28 puan topladık. Maç başına 1,75 puan ortalamasına bakarsak hedefimizden çok uzak değiliz. 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldığımız ligin ilk yarısında 29 gol attık ve 19 gol yedik. Üzerimizde bulunan iki takıma bakarsak onlardan iyi durumdayız. Takımımız iyi bir yolda. Eskişehirspor'un en güçlü yanlarından bir tanesi de taraftarıdır. Ancak, geçen sezondan aldığımız ceza nedeniyle taraftarımız ile 11'inci haftada buluşabildik. Tek bir parola ile yola çıktık, şampiyon olacağız. Bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Gol krallığı sıralamasında iki oyuncumuz bulunuyor. İstatistiklerin hepsi bizim lehimize." 'SEMİH ŞENTÜRK'LE PROBLEM YOK' Genel Sekreter Erdal Şahbaz bazı olumsuzluklar yaşandığını da ifade ederek, "Göztepe maçında hakeme kızıp yorgan yaktık. Yapmamamız gerekiyordu. Yapmasaydık daha iyi olurdu. Yeni stadımızda oynadığımız Denizlispor maçı ise bir kazaydı. Bunların dışında her şey istediğimiz gibi gidiyor. Halen maddi sorunlarımız devam ediyor. Transfer konusunda hocamızın talebine göre hareket ediyoruz. Uğur Akdemir ile yolarımızı ayırdık. Bir aksilik olmazsa bu kadromuzla devam edeceğiz. Zaten bu ligin üzerinde bir kadroya sahibiz. Semih Şentürk ile ilgili herhangi bir problem de yok. Şu an kampta takımla beraber çalışmalara devam ediyor" dedi.