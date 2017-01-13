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(Görüntülü Haber) Eskişehirspor'da hedef galibiyet

ESKİŞEHİRSPOR teknik direktörü Alpay Özalan, bu hafta oynayacakları Altınordu maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kırmızı siyahlı futbolcular, maçır hazırlarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör...

ESKİŞEHİRSPOR teknik direktörü Alpay Özalan, bu hafta oynayacakları Altınordu maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kırmızı siyahlı futbolcular, maçır hazırlarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Alpay Özalan antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada devre arasını kamp yaparak geçirdiklerini belirtti. Kampı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Özalan şöyle konuştu: "Kampımız gerçekten çok verimli geçti. Sezon başında fazla yapamadığımız kondisyon antrenmanlarını kampta yapma şansı bulduk. Hazırlık maçları oynadık. Bu maçların sonuçları bizim için hiç önemli değil. Genelde genç oyunculara ve oynamayan oyunculara yer verdik. O maçlardan da dersler aldık. Önümüzde çok önemli bir Altınordu maçı var. Altınordu takımı genç bir takım. Çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Ama biz sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynadığımız zaman bizim için rakibin fazla bir önemi kalmıyor. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, mücadele edip, çok koşup, çok gol pozisyonu üretip gol ya da gollerle galip gelmek bizim evimizde oynayacağımız maçlardaki ilk hedefimiz. Bu ve bundan sonraki maçlarda galip gelip hedefimiz olan bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

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