ALİ DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Çin takımı Hebei Fortune takımından kadrosuna kattığı eski futbolcusu Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti. Avustralya'dan bu sabah gelen Ersan, havaalanından direkt hastaneye geçerek sağlık kontrolüne girdi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ersan Gülüm'ün sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, Ersan Gülüm ile ile 6 ay kiralık sözleşme imzalayacak.
(Görüntülü Haber) Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti
ALİ DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Çin takımı Hebei Fortune takımından kadrosuna kattığı eski futbolcusu Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti. Avustralya'dan bu sabah gelen Ersan, havaalanından direkt...
26 Ocak 2017 Perşembe 11:18
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