(Görüntülü Haber) Ergan'da Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası başladı

TÜRKİYE’de ilk kez Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası başladı. Şampiyonaya katılan sporcular ilk gün yarışlarında parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbiriyle mücadele etti. Türkiye Dağcılık Federasyonu, Valilik ve Belediye tarafından organize edilen Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde başladı. Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, Andora, İran, Bulgaristan, Slovenya, İsveç'ten 35 sporcu katıldı. Açılış töreninin ardından ilk gün bireysel branşta düzenlenen yarışmada sporcular önceden belirlenen parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Milli Sporcu Aykut Taşçı'nın Türkiye'yi temsil ettiği ilk gün yarışları büyük çekişme içinde sürdü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar şampiyonanın Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Ergan Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmanın Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu’nun Avrupa kıtası dışında bir ilk olduğuna dikkat çeken Başar, dağ kayağını giderek önem kazandığını söyledi. Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu Spor Direktörü Rebecca Veinon, ilk kez Türkiye’ye geldiğini belirtti ve "Gösterilen konukseverlik, yardımseverlik inanılmazdı" diye konuştu.