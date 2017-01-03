(Görüntülü Haber) Erciyes'te sezonun ilk kayak yarışması yapıldı

KAYSERİ Kayak İl Birinciliği Erciyes Dağı Hisarcık Kapıda bulunan pistte ilk gün yapılan Alp Disiplini yarışları ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayak İl birinciliği başladı. Bugün yapılan Alp Disiplini kategorisi ile başlayan yarışlar yarın yapılacak olan kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile devam edecek. Alp disiplini yarışları U21, U18, U16, U14, U12, U8-10 yaş gruplarında erkekler ve kadınlar branşında yapıldı. Sezonun ilk yarışı ile ilgili Kayak İl Temsilcisi Mahmut Yılmaz, "Kayseri’de yer alan Kayak Kulüpleri sporcuları Alp Disiplinli Kayak müsabakaları için mücadele ettiler. Burada başarılı olan sporcular gelecek hafta yapılacak olan ve uluslararası alanlarda ülkemizi temsil edecek sporcular arasına isimlerini yazdıracaklar. Dün Alp Disiplinli yarışları yaptık. Bugün ise snowboard ve kayaklı koşu yarışlarını yapacağız. Onlar farklı branşlar. O kategorilerde de yarışlar yapılacak” dedi. ERCİYES CUP HAZIRLIKLARI BAŞLADI Bu sene ikincisi düzenlenecek olan ve toplam üç gün devam edecek olan Erciyes Cup hazırlıkları devam ediyor. Kayak İl Temsilcisi Mahmut Yılmaz Erciyes Cup ile alakalı olarak, "Erciyes Cup için dünyanın birçok yerinden kayak takımları gelecek. Ülkemizi milli takımımız temsil edecek. İnşallah o müsabakalar da güzel yarışlar olacak. Geçen sene ilkini düzenlemiştik. Bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Geçen sene katılan takımlar buradan memnun ayrıldılar. Bu sene daha güzel bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz. Erciyes Cup'ta ilk gün teknik toplantı yapılacak yarışlar iki gün sürecek" açıklamasında bulundu.