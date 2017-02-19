(Görüntülü Haber)ENKA Spor Kulübü 2016 yılı Başarı Ödül töreni yapıldı

ENKA Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği ve 2016 yılında gerçekleşen ulusal ve uluslar arası sportif organizasyonlarda başarılı olan, sporcu ve antrenörlerin ödüllendirildiği tören; Enka İbrahim Betil Oditoryumu'nda yapıldı....

19 Şubat 2017 Pazar 15:52