Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesi, yapılan ilk yarışlarla başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlediği Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası’nın açılış seremonisine, Federasyon Başkan vekili Orhan Tanrıkulu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ile sporcular katıldı. Şampiyona İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tanrıkulu ve Tamrak’ın sporculara başarı temennisinden sonra başladı. Başkan vekili Orhan Tanrıkulu, federasyon açısından önemli ve anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiklerini, görme engellilerin başarılarıyla gururlandıklarını belirtti. Şampiyonada 89 sporcu, sırtüstü, kelebek, serbest ve kurbağalama kategorilerinde yarışacak. Başarılı olan sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceği yarışlar, yarın sona erecek.
(Görüntülü Haber) Engelsiz kulaçlar Alanya’da atılıyor
Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesi, yapılan ilk yarışlarla başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor...
24 Şubat 2018 Cumartesi 21:16
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