(Görüntülü Haber) Engelliler için değil, engellilerle birlikte spor yaptılar

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Kuyumcu: "Spor Birlikte Güzel etkinliğinde engelli ayrımcılığını kaldırdık"





Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği ve Yeniköy Rotaract Kulübü işbirliğinde düzenlenen, "Spor Birlikte Güzel" etkinliği Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin park alanında yapıldı.



Etkinlikte herhangi bir engeli bulunmayan bireylerle engelli bireyler, hep birlikte spor yaparak bir arada yaşama ve bir arada spor yapmaya dikkat çekti.



Etkinlikle ilgili bilgiler veren Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, "Engelliler için değil, engellilerle birlikte spor yapıyoruz teması ile herhangi bir engeli bulunmayan bireylerle engelli bireyler, hep birlikte spor yaparak bir arada yaşama ve bir arada spor yapmaya dikkat çektik. Bu konuda duyarlılığı arttırdık.



Spor Birlikte Güzel etkinliğinde engelli ayrımcılığını kaldırdık. Engellilerin yaptığı spor branşlarının bilinir olmasına dikkat çekip, Spor alanlarının engellilerin de birlikte spor yapabilmesi için engelsiz erişilebilir mimaride olması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Engelli bireyleri spor hayatına katılmaya teşvik ettik" şeklinde konuştu.



"Engelliler için spor yapmak engellilere fayda sağlamaz, Engellilerle birlikte Spor yapmak herkese fayda sağlar" diyen Kuyumcu, engelliler için spor yapıyoruz deyip para bağışı yapanların büyük bölümünün gerçek hayatta engellilere acıma kökenli yaklaştığını ve eşit yaşam hakkına saygı göstermediğini deneyimlediklerini söyledi.



Etkinliğin düzenlemesine iş birliği yaparak destek veren Yeniköy Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Zeynep Pınar Erdem ise, etkinliği planlamadan önce Adem beyden " Engelli Bireylerle Doğru İletişim" eğitimleri ve " Hayat Farklılıklarla Güzel" eğitimleri aldıklarını söyleyerek, Engellilerle ilgili olumlu yönde değişen bakış açılarını bu etkinlikle pekiştirdiklerini ve çok memnun olduklarını belirtti.



Etkinlikte Tekerlekli sandalye basketbolcuları ile engeli olmayan bireyler karma takımlar oluşturarak maç yaptılar. Engelli olmayanlar Tekerlekli Spor Sandalyesine oturarak oynadılar.



Ayrıca Ampüte Futbolcular ile engelli olmayanlar birlikte karma takımlarla maç yaptılar. Engelli olmayanlar bir ayaklarını Ampüteymiş gibi kullanmadan, tek ayak üstünde ve çift bastonla oynadılar. Ampüte olarak tespit edilen ayağını yere basan oyuncuya faul verildi.



Etkinlikte Tekerlekli Sandalye Masa tenisi maçları ve Otizmli bireylerle Masa tenisi turnuvası düzenlendi



Katılımcılara Engelliler için özel aparatlar takılmış olan araçlarla Engelsiz Hareket Test sürüşü imkanı da sağlandı.