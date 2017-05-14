(Görüntülü Haber) Engelli okçular, Gaziantep'i temsil etmek için yarıştı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği, 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Müsabakası'nda Gaziantep'i temsil edecek sporcuları belirlemek için müsabakalar düzenledi.



Kamil Ocak Stadyumu'nda düzenlenen müsabakalarda çeşitli kategorilerde 100 sporcu mücadele etti. Ayrıca müsabakalarda erkekler kategorisinde 5 engelli sporcu da yarıştı. Müsabakalar hakkında açıklama yapan Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Turgut Karacan, milli müsabaka olan 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Müsabakası'nda Gaziantep'i temsil edecek sporcuları belirlemek için bu müsabakaları düzenlediklerini söyledi. Erkekler kategorisinde 5 engelli sporcunun da yarıştığını belirten Karacan şöyle konuştu;



"Milli müsabakamız 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Müsabakası' katılacak sporcuları belirlemek için bugün çeşitli kategorilerde müsabakalar düzenledik. Müsabakalarda erkek sporcular kategorisinde engelli sporcularımızda yer alıyor. Engelli sporcularımızda normal bireyler gibi müsabakalara katılıyorlar. Engelliler haftası nedeniyle şunu vurgulamak istiyoruz; okçulukta engel yoktur, her birey aynı anda aynı yerde yarışabilir."



Engelli sporcu Mustafa Soyyiğit ise hedefinin Türkiye şampiyonu olarak, Gaziantep'e kupa getirmek olduğunu söyledi.