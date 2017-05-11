(Görüntülü Haber) Engelli basketçiler, Gaziantep Basketbol'u yendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen gösteri maçında Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Takımı, Gaziantep Basketbol takımını 18-12 mağlup etti.



GAÜN Spor Salonu'nda düzenlenen gösteri maçı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAÜN Rektörü Ali Gür’ün başlama atışını yapmasıyla başladı. 10 dakika süren karşılaşmada engelli basketbolcular rakibine üstünlük sağladı. Gösteri maçında iyi mücadele veren engelli oyuncular Gaziantep Basketbol'u 18-12 mağlup etti. İlgiyle izlenen gösteri maçı sonrasında Fatma Şahin ve Ali Gür, basketbolculara madalya verdi.