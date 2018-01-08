(Görüntülü Haber) Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: "Hedefimiz ligi ilk 6 içinde bitirmek"

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), () – TFF 1’inci Lig ekiplerinden Elazığspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ligde zor bir ikinci yarı geçeceğini belirterek, "Hedefimiz ligi ilk 6 takım içerisinde bitirmek" dedi. TFF 1'inci Lig temsilcisi Elazığspor, Antalya kampında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip geldi. Karşılaşma sonrası Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, takımda son 6 haftada göreve başladığını hatırlattı. Göreve gelmesinin ardından takımın iç saha maçlarında puan kazanamadığını ve 6 haftada toplam 5 puan alabildiklerini aktaran Kalpar, hazırlık döneminin ardından ikinci yarıya daha iyi başlayacaklarını söyledi. "İKİNCİ YARIDAKİ ŞARTLAR DA ÇOK FARKLI OLUYOR" Ligde ikinci yarının çok değişik olacağını vurgulayan Kalpar, "Tabi, eksiklerimiz var, bunu gidermeye çalışıyoruz şu anda. Bir de ikinci yarıdaki hava şartları, saha şartları, çok değişik olur. Yani ilk yarıdaki şartlarla ikinci yarıdaki şartlar da çok farklı oluyor. Herkes takımı biraz daha güçlendiriyor. Dolayısıyla ikinci yarıda biraz daha çetin geçecek, biraz daha zor geçecek. Bu zorlukların içerisinde biz de en iyisini, en doğrusunu yapmak için çalışacağız İnşallah bunu gerçekleştiririz" dedi. "GOL ATAMAYAN TAKIM HÜVİYETİNDEYİZ" Elazığspor’un hem defansta hem de ofansta takviyeye ihtiyacı olduğunu belirten Kalpar, "Ofansif yönde eksiğimiz var, defansif yönde de eksiğimiz var. Bunu gidermemiz lazım. Çünkü gol atamayan takım hüviyetindeyiz. Çok da basit ve çabuk gol yiyen takım hüviyetindeyiz. Bu iki sorunu giderdiğimizde inanıyorum ki gol yemeden gol atmayı daha çok becerebiliriz. Daha çok puanlar alabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu. "HERKESİN ŞANSI NEYSE BİZİM DE ŞANSIMIZ O" Takım olarak sezon sonu hedeflerinin ilk 6 ekip içinde olarak play-off oynamak istediklerini kaydeden Kalpar, "Birinci derecede hedefimiz, sezon sonunda ilk 6 içinde olmak. Bunu yakalamak için çalışıyoruz. İlk 6 içinde olamazsan zaten bir ve ikiyi yakalayamazsın. İlk 6 içinde olduğun zamanda üst lige çıkma şansın yükseliyor. Herkesin şansı neyse bizim de şansımız o" dedi. Hüseyin Kalpar, kendilerine verdikleri destekten dolayı Elazığsporlu taraftarlara da teşekkür etti.