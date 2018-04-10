(Görüntülü Haber) Eczacıbaşı VitrA'da CEV Kupası şampiyonluğu sevinci!

Faruk Eczacıbaşı: "Hakkımızı aldık"

Güldeniz Önal: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Büşra Kılıçlı: "Tüm sezon bu kupa için çalıştık"



Motta: "İyi olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi biliyorum"

Meliha İsmailoğlu: "İyi defans yaptılar ama bunun üstesinden geldik"

Gökhan HEBEPÇİ-Mustafa AKIN/İSTANBUL,()

Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'in rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmayı 25-17, 25-17 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



Şampiyonluğun gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan Eczacıbaşı VitrA camiası, taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluğu doyasıya kutladı. Eczacıbaşı VitrA Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı da sahaya inerek tüm oyuncularını teker teker tebrik etti.



FARUK ECZACIBAŞI: "HAKKIMIZI ALDIK"



Mücadelenin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı, "Hakkımızı aldık, çok mutluyuz. Bizim bu kupayı almamız lazımdı, aldık. Kızlarımız çok güzel oynadı, çok mutluyuz" dedi.



GÜLDENİZ ÖNAL: "TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"



Takımın önemli oyuncularından Güldeniz Önal, çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:



"İki maç üzerinden kazandık, çok mutluyuz gerçekten. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Final maçları güzel bir atmosferde oynandı. Çok çekişmeli geçmedi belki ama bu zamana kadar güzel maçlar oynadık. Önümüzde lig var, lig öncesi güzel bir motivasyon oldu. Herkesle gurur duyuyorum. Herkesi tebrik ediyorum, emeklerine sağlık. Organizasyonu düzenleyen herkesin de emeğine sağlık, hafta içi olmasına rağmen dolu bir salonda oynadık, bu kolay bir şey değil. Gelenlere de teşekkür ederim."



BÜŞRA KILIÇLI: "TÜM SEZON BU KUPA İÇİN ÇALIŞTIK"



Büşra Kılıçlı, sezon boyunca bu kupa için çalıştıklarının altını çizerek, "Çok mutluyuz. Avrupa kupasını aldık, şimdi önümüzde bir kupa daha var. Ama onu düşünmeden önce bugünün mutluluğunu yaşayacağız. Sezon boyunca bu kupayı havaya kaldırmak için çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla, staffla, kulüpteki herkesle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



MOTTA: "İYİ OLDUĞUMUZ ZAMAN NELER YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUM"



Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Motta, takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Oynadığımız tüm maçları 3-0 veya 3-1 kazandık. Bugün de kupayı kazanan taraf olduk. Çok mutluyum. Kolay olmadı ama takımımın iyi oynadığı zaman neler yapabileceğini biliyorum. Bunu da kupayı kazanarak göstermiş olduk" diye konuştu.



MELİHA İSMAİLOĞLU: "İYİ DEFANS YAPTILAR AMA BUNUN ÜSTESİNDEN GELDİK"



Son olarak söz alan Meliha İsmailoğlu ise şu ifadeleri kullandı:



"İlk maçı almak büyük bir avantajdı bizim için. Burada da iki setten sonra belli oldu şampiyonluğumuz, gerçekten çok mutluyuz. Zorladılar, iyi servis attılar, iyi defans yaptılar. Ama biz bunun üstesinden geldik. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz."



Öte yandan final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde; Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, CEV Kupası Finallerinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.