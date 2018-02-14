(Görüntülü Haber) Dursun Özbek Galatasaray'ı zora sokacak uygulama içinde olmayacağım (3)

Ndiaye için 7,5 milyon avro bonservis verildi ve Galatasaray kar etti



Cavanda transferinde de usulsüzlük yok sadece hatalı bir transfer, iyi bir transfer değildi



Serhan TÜRK, İstanbul









Galatasaray Kulübü Şubat 2018 Divan Kurulu toplantısına katılan eski başkan Dursun Özbek, kulübe zarar verecek konulardan sakınılması gerektiğine vurgu yaparak Ndiaye transferinde usülsüzlük olmadığını belirtti, Cavanda transferinin ise iyi bir transfer olmadığını itiraf etti.



Sarı-kırmızılı kulüpte 2,5 yıl başkanlık yaptığını belirten Dursun Özbek; Hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray'a hizmet ettiğim dönemde geçirdim. Bu sezon için de yaptığımız en önemli hizmetlerlerden birisi kurmuş olduğumuz futbol takımı. Geçtiğimiz iki sezonda istediğimiz neticeleri alamadık. Dolayısıyla bu sezon şampiyon olması için bir takım kurduk. Çok da başarılı gidiyoruz. Futbol takımını oluşturan değerli kardeşlerime ve sevgili Fatih hocaya teşekkür ediyorum. Onlar bizi sezon sonunda şampiyonluğa taşıyacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın şeklinde konuştu.



Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Özbek, görev süresi boyunca kulübe kasa kolaylığı sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü



Başkan değil, başkanın ortağı olduğu bir kurum bir kasa kolaylığı yaptı. Elbette buna ihtiyaç vardı. Galatasaray'a 90 milyon lira kasa kolaylığı yaptık, giderken senet de aldık. Bizim yaptığımız sadece kasa kolaylığı mı İş akışını yapabilmek için de yaklaşık 150 milyon lira da kefaletimiz var. Bunu seve seve verdik. İkisini topladığınız zaman yaklaşık 250 milyon lira. Bugüne kadar size hiç bunu anlatmadım. Ben bu göreve gelmiştim, elbette gereğini yapmak zorundayım. Görevi bırakırken elbet kurumsal bazda yapılan bu kasa kolaylığı ve kefaleti, yasalara uygun şekilde teminat altına almanın gereği var. Sayın başkana da anlattım. Hiçbir zaman alacaklarım konusunda Galatasaray'ı zora sokacak bir uygulama içinde olmayacağım. Buradan da teahhüt ediyorum.









Kulübe 28 milyon lira borcu olduğunu yönelik açıklamaya da değinen Özbek, Ben sayın başkana iki tarih vereceğim. Sayın başkan, 3 Ağustos 2016 ve 4 Ağustos 2017 tarihli Sportif AŞ yönetim kurulu kararlarığını okuyup, onları buradan söylenmesinin ne kadar sakıncalı olduğunu göreceksiniz. Konu Galatasaray menfaatleri olduğu zaman ben buradayım, gereğini yaparım. Lütfen o kararları okuyun ve gereğini siz yapın. diye konuştu.









Galatasaray Kulübüne fatura kestirdiğine yönelik söylemlere de açıklık getirmek istediğini anlatan Özbek, konuşmasına şöyle devam etti









Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı kursağıma bir kuruş girmemiştir. Dolayısıyla bu yakıştırmanın yerinde olmadığını düşünüyorum. Ben otelcilik sektöründeyim, Galatasaray Kulübünün konaklamalarına sponsorum. Galatasaray Lisesi ile Galatasaray Üniversitesi'nin konaklamasına sponsorum. Onun dışında mesleğimle ilgili her konuda hizmet etmeye çalıştım. Hiçbir birinde kar amacı ve gelir düşünmedim. Ancak bir kurum olduğunuza ve hizmet verdiğinize göre fatura kesmek zorundasınız. Yasa böyle. Kestiğimiz faturanın ardından dönemlere yönelik, o çerçevede de bağışlarımızı yaptık. Geçtiğimiz dönem için yaklaşık 6 milyon lira bağışta bulundum.









Ndiaye için 7,5 milyon avro bonservis verildi ve Galatasaray kar etti









Dursun Özbek, Badou Ndiaye ve Luis Cavanda transferlerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik söylentilerin kendisini üzdüğünü dile getirerek, Ndiaye için 7,5 milyon avro bonservis verildi. Kendisinin 2 milyon 750 bin avro da maaşı var. Peki neden 12 milyon avro olarak yazarsınız Neden medyaya servis yapıyorsunuz İyi bir iş yapmışız. 7,5 milyon avroya almışız, bunun içinde menajer komisyonu ayrıca vardır. Neticede 16 milyon avroya sattığımıza göre, Galatasaray aşağı yukarı 6 ayda 8 milyon avro kar etmiştir. Bu güzel bir iştir ifadelerini kullandı.



Cavanda transferiyle ilgili de spekülasyonlar yapıldığını aktaran Özbek, Cavanda'nın 1,7 milyon avro boşta kalma bedeli olduğu ve bizim de transferi 1,8 milyon avroya yaptığımız söyleniyor. Böyle bir şey yok. Cavanda transferi 1,8 milyon avroya yapılmıştır, bizzat benim yaptığım bir transferdir. İyi bir transfer değildir. Yaptığımız hatalardan biri de bu transferdir. Ne yaptığım, kim olduğum bellidir. Hiç öküzün altında buzağı aramayacaksınız. Bu imaları reddediyorum. Galatasaray'ın şeffaflığı herkesin gözü önündedir. şeklinde görüş belirtti.









Başkanların en önemli görevlerinden birinin de camia içinde kutuplaşmayı önlemek olduğunu aktaran Özbek, sözlerini şöyle tamamladı



Başkan ile 23 Ocak'ta bir toplantı yaptık. Bazı konuları kısaca kendisine ifade ettim. Galatasaray'ın konularını medya üzerinden konuşmanın kulübe büyük zarar vereceğini anlattım. İstediğimiz zaman bir araya gelip sorunları çözebileceğimizi söyledim. Peki sonra ne oldu. Bugüne kadar Galatasaray'dan 36 başkan, 87 yönetim kurulu geçti. O dönemlerin hiç birinde görülmeyen bir karalama kampanyası var. Galatasaray'a zarar verecek seviyeye ulaşan bir karalama kampanyansı. Elbette şahsıma yönelik karalamalar nedeniyle üzüntülüyüm. Bununla ilgili hukuki boyutta çalışmaları başlattık. Fakat beni en çok üzen Galatasaray'a verilen zarar, bunun telafisi yok. Biz bir spor kulübüyüz, bizim bir marka değerimiz var. Bizim birbirimize sevmeye ihtiyacız var. Değerli başkan size burada büyük görevler düşüyor. Lütfen mümkün olduğu kadar kullandığınız ifadelere dikkat edin. Önümüzdeki ayın başların UEFA'ya gideceğiz. Sayın başkan UEFA bir haçlı organizasyonu değil. Galatasaray'a zarar verecek konulardan lütfen sakınalım.