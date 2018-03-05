(Görüntülü Haber) Dünya üçüncüsü özel sporcular yurda döndü

Ensar Kurt: "Madalyaları, Mehmetçiklerimize ve şehitlerimize armağan ediyoruz" Muhsine Gezer: "Hedefim 2018 Berlin" Hüseyin ASLIYÜCE - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () Fransa'da düzenlenen Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar takım sıralamasında 3'üncü olan Türkiye Özel Sporcular Atletizm Takımı, İstanbul'a geldi. Tarifeli seferle saat 17.00 sıralarında Paris'ten gelen kafileyi İstanbul Spor Gençlik ve İl Müdürlüğü Şube Başkanı Baturalp Eliçelik çiçekle karşıladı. Milli sporculardan Muhsine Gezer 1500 metrede altın, 800 metrede gümüş, Esra Bayrak 60 metrede altın, yüksek atlamada bronz, Sevim Demircan 400 metrede altın, Onur Kopuzlu 3 adım atlamada bronz, Yasemin Keskinsoy ise 400 metrede bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlarken, kadınlarda takım halinde Portekiz ve Fransa'nın ardından üçüncülüğü elde etti. KURT: "MADALYALARI, MEHMETÇİKLERİMİZE VE ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ" Kafile Başkanı Ensar Kurt yaptığı açıklamada, "Fransa'da yapılan Uluslararası Özel Sporcular Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan geliyoruz. Şampiyonaya 15 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katıldı. Biz de bu şampiyonaya 2020 Paralimpik Şampiyonası'na hazırlanan 6 sporcu ile katıldık ve 3 altın madalya kazandık. 1500 metrede Muhsine Gezer, 400 metrede Sevim Demircan ve 60 metrede Esra Bayrak altın madalya aldı. Yine Muhsine, 800 metrede gümüş, 3 adım atlamada Onur Kopuz ve iki tane daha bronz madalyamız var. Çok başarılı geçti. Kadınlarda takım halinde dünya üçüncüsü olduk. Sporcularımız aldıkları madalyaların hepsini Afrin'deki Mehmetçiklere, şehitlerimize, şehit ailelerine ve ülkemize armağan ettiler. Çok mutluyuz, çok başarılı bir organizasyon gerçekleşti" dedi. GEZER: "HEDEFİM 2018 BERLIN" Sporculardan Muhsine Gezer ise "Fransa'dan geliyoruz. 1500 metre dünya birincisi oldum. 800 metrede dünya ikincisi oldum. Rakiplerim güçlü idi. Şu an ki hedefim 2018 Berlin. En önemlisi 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak" diye konuştu.