(Görüntülü Haber) Dünya şampiyonasına Erzincan'da hazırlanıyorlar

Coşkun MENEKERZİNCAN, ()

Fransa ve İtalya'da yapılacak dünya dağ kupası ve şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek dağ kayağı sporcuları, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kampa girdi. Bir hafta sürecek Milli Takım aday kampında 16 sporcu, 2 bin metre yüksekliğindeki parkurlarda çalışıyor.

Türkiye'de ilk defa Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan Dağ Kayağı Dünya Kupası sonrası, Erzincan, dağ kayağı sporcularının vazgeçilmez adresi haline geldi. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu tarafından gelecek aylarda Fransa ve İtalya'da düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Milli Takım seçmeleri için Ergan Kayak Merkezi'nde antremanlarını sürdürüyor. Her gün düzenli antrenman yapan sporcular, zaman zaman 2 bin metrenin de üzerindeki yükseklikte çalışıyor. 16 sporcu, özel oluşturulan parkurlarda dereceye girme mücadelesi veriyor.

Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü Yılmaz Ünal, aday kampında dereceye girerek seçilecek sporcuların önce Fransa'da yapılacak Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışmasına katılmaya hak kazanacağını daha sonra ise İtalya'da gerçekleşek Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Ünal, Dağ kayağının olimpik oyunlara alınması bu spor dalını oldukça önemli konuma getirmiştir. Federasyon olarak da bunun önemine binaen oldukça yoğun kamplarımız, çalışmalarımız devam ediyor. 16 sporcumuzla her gün 6-7 saatlik çalışmalarımız sırasında zorlu parkurlarda mücadele ederek hazırlanıyoruz diye konuştu.