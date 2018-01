(Görüntülü Haber)  Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Motor Sporları Federasyonu Başkanı Uçar: "Yarışlar televizyonda 1 milyarı aşkın insana ulaşacak"





Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.



Çırağan Palas Kempinski'de düzenlenen toplantıya Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, FIM Avrupa Başkanı Wolfgang SRB, Youth Stream Asbaşkanı Luigi Zompetti, Motor Sporları Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve milli motosikletçisi Kenan Sofuoğlu ile birçok motor sporcusu katıldı.



Afyon'da düzenlenecek olan yarışların televizyonlarda 1 milyarı aşkın insana ulaşacağını ifade eden Bekir Yunus Uçar, "Bu organizasyon için Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ve Orman Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Mütevazi bir federasyonuz. Federasyonumuz Türkiye'de motor kullanımı daha fazla gençlere ulaştırmaya çalışıyor. Daha iyi olacağımız günlere yürüyoruz. Afyon'daki organizasyon sportif olarak ülkemize motor sporları olarak katkı sağlayacak. Bizim için önemli olan ülkemizin menfaati. Yarışlar 67 canlı yayınla 180 ülkeye ulaşacak. Bizim için en önemlisi ülke menfaati. 1 milyar insanın televizyondan izlediği 2 milyar insanın internetten izleyeceği organizasyonu yapacağımızın mutluluğu içerisindeyiz. İşin içinde çok hizmet ve emek var. Valimiz ve belediye başkanımız çok yardım etti. Açtığımız sportif pencere ile ülkemize ve Afyona vizyon kazandıracağız. Şampiyonanın 18'inci ayağı Afyon'da yapılacak. Umut ediyorum ki dünya şampiyonu Afyon'da belli olacak. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi.



BURHANETTİN ÇOBAN: "TÜRKİYE'DE İSTANBUL PARK DIŞINDA PİST YOK"



Yarışların hem Türkiye hem de Afyon için büyük bir tanıtım olacağını vurgulayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, "Mütevazi bir il için çok iddialı bir işe giriştik. Motosiklet Federasyonu ile her şeyi başaracağız. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'dan aldığımız güçle her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Dünya'yı Afyon'da buluşturacağız. 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Bunu izlerken hem ülkemizi ve Afyon'u tanıma şansı yaşayacak. Bir ilde vali, işleri desteklemez ise o iş olmaz. Türkiye'de bu alanda yapılan ilk uluslararası organizasyon diyebiliriz. Türkiye'de İstanbul Park dışında pist yok. Şu an kullanılamıyor. 630 dönüm şehrin hemen başında altyapı sorunu olmayan bir arazinin tahsisini aldık. Uluslararası federasyondan destek alarak projeyi yapamaya başladık. Tüm motor ve otomobil yarışlarının ilimizde yapılacağını göreceksiniz" diye konuştu.



VALİ MUSTAFA TUTULMAZ: "BU TÜR ORGANİZASYONLAR BİR İL İÇİN ÜST LİGDE SEVİYEYE ÇIKMA GÖSTERGESİDİR"



Sporun çağımızda tanıyım için önemli olduğunu belirten Vali Mustafa Tutulmaz, "Bu tür organizasyonlar bir il için üst ligde seviyeye çıkma göstergesidir. Bu sorumluluğa ev sahipliğinin onuru ve gururunu yaşayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Spor çağımızın en önemli etkinliklerinden birisi. Spor, ülkelerin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. Afyon medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer" şeklinde konuştu.



2018 FIM MOTOKROS DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ



20 ayaktan oluşacak 2018 FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye, 18'inci yarış olarak takvime dahil edildi. 2018 sezonu 04 Mart 2018 tarihinde Arjantin yarışı ile başlayacak ve 30 Eylül 2018 İtalya yarışı ile tamamlanacak.



Yarış takvimi şu şekilde:



04 Mart 2018 | Neuquen | Arjantin



18 Mart 2018 | Redsand | İspanya



25 Mart 2018 | Valkenswaard | Hollanda



08 Nisan 2018 | Pietramurata | İtalya



15 Nisan 2018 | Agueda | Portekiz



01 Mayıs 2018 | Orlyonok | Rusya



13 Mayıs 2018 | Kegums | Letonya



20 Mayıs 2018 | Teutschenthal | Almanya



03 Haziran 2018 | Matterley Havzası | İngiltere



10 Haziran 2018 | Jean d'Angely | Fransa



17 Haziran 2018 | Ottobiano | İtalya



01 Temmuz 2018 | Pangkal Pinang | Endonezya



08 Temmuz 2018 | Semarang | Endonezya



22 Temmuz 2018 | Loket | Çek Cumhuriyeti



05 Ağustos 2018 | Lommel | Belçika



12 Ağustos 2018 | Uddevalla | İsveç



19 Ağustos 2018 | Frauenfeld | İsviçre



02 Eylül 2018 | AFYON| TÜRKİYE



16 Eylül 2018 | Assen | Hollanda



30 Eylül 2018 | Imola | İtalya