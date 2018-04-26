(Görüntülü Haber) Dubai'de Afyonkarahisar tanıtıldı

İSTANBUL / Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TURKEY) için Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, turizm sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olan Arabian Travel Market'e (ATM2018) katıldı. 22-25 Nisan tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen ATM 2018'de organizasyon, yurt dışından gelen seyircilerle buluştu. ATM2018 bu yıl, 150 ülkeden 2 bin sektör uzmanı ve firmayı bir araya getirirken "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganı ile Afyonkarahisar'da yapılacak MXGP TURKEY organizasyonu ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım desteği verdiği Dünya Motokros Şampiyonası için Türkiye standında yer alan bölümde ziyaretçilere hem Türkiye hem de Afyonkarahisar'ın spor ve turistik alanları hakkında bilgiler verildi. Türkiye Dubai Kültür ve Turizm Ateşesi Salih Özer, Ateşe Yardımcısı Orçun Alp Kızılkoca, Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren ve MXGP Türkiye Yurtdışı Koordinatörü Ertan Pehlivan, dört gün boyunca turizm operatörleri ile uluslararası medya mensuplarını ülkemize davet etti. MXGP TURKEY standının motosikletle renk kattığı Türkiye bölümü "ATM 2018 En İyi Öne Çıkan Stant" ödülünü aldı.