(Görüntülü Haber) Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kahvaltıda buluştu (2)

Ercan ATA / Ankara,() - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Türkiye'de ilk kez oluşturduğu 'Down Sendromlular Futsal Milli Takımı' kahvaltıda bir araya geldi. Kasım ayında İtalya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, birincilik hedefliyor. Milli sporcular 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara'da kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, sporcu aileleri ve çok sayıda davetli yer aldı. AYDIN: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FEDERASYONLARINDAN BİR TANESİ" Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 81 ilde il temsilciliği olan 520 kulüp 22 bin lisanslı sporcusu ile Türkiye'nin en büyük federasyonlarından bir tanesidir. Son 15 yıldır ülkemizde engelleri artık spor sahalarında, yurt dışında Avrupa'da ve dünyada madalyalar alırken görürsünüz. Son 15 yıldır ülkemizde bütün engeller altın çağını yaşamaktadır. Yıllar önce bu çocukları, itilirken dövülürken görürdünüz. Bugün şükürler olsun Avrupa'da dünyada Türk bayrağını dalgalandırıyorlar. Ben ve arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bize verdiği "Şırnak'ta da Edirne'de de ülkemizin her yerinde kapalı kapılar ardına gireceksiniz o günahsız yavrulara spor yaptıracaksınız" talimatla hareket ederek, şuanda 81 ilde de bütün teşkilatlanmamızı tamamlamış durumdayız. 81 ilde de bütün downluları "Her engellinin yapabileceği bir spor vardır" sloganıyla onları gün ışığına çıkartıyoruz. 22 bin lisanslı sporcuya ulaşmakta takdir ederseniz de çok büyük başarıdır" dedi. "FUTBOLDA NASIL Kİ 12'NCİ KİŞİ SEYİRCİYSE BİZDE DE 12'NCİ KİŞİ BASIN" Türkiye'de ilk kez futbol ve futsal downlular milli takımı kurulduğunu dile getiren Başkan Birol Aydın, "Bizim çocuklarımızı diğer insanlardan ayıran bir özellikleri var. Doğdukları gibi bembeyaz bir sayfa gibi içlerinden ne geliyorsa öyle davranıp, melek olarak bu dünyadan gitmeleridir. Bizim ailelerimizde bir özgüven vardır. Basın bu konuda bize çok destek oluyor hepsine teşekkür ediyorum. Futbolda nasıl ki 12'nci kişi seyirciyse bizde de 12'nci kişi basın" diye konuştu. ARSLAN: "SİZLER AZMİN, İNANCIN ABİDESİSİNİZ" Ampute Futbol Milli Takımının başarısı hakkında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Allah halis niyetle yola çıkıp çalışanlara, ter dökenlere mutlaka mükafatlarını verir. Sizler azmin, inancın abidesisiniz. Başarınızla dikkatleri üzerinize çektiğiniz gibi hiç bir engeli olmadığı halde sürekli bahaneler üretenlere de iyi bir ders verdiniz, veriyorsunuz. Tabii burada sizinle beraber ailelerinizi de tebrik etmek gerekiyor. Allah onlardan razı olsun. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız, ne kadar övünseniz sonuna kadar haklısınız. Elbette buradaki sporcu kardeşlerim böyle anne babalara sahip oldukları için çok şanslılar. Sizin arkanızda duran, spor yapmanızı teşvik eden, sizi dünyadan kopartmayıp hayatın içine katan ailelerinizle, tüm toplum olarak, ülke olarak gerçekten gurur duyuyoruz. Aile demek dayanışma, birlik, beraberlik demektir. Ülkemiz birlik ve beraberliğe, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bizim bu sağlam aile bağlarımız, devletimizin beka kaygısını silip atıyor. Hastalıklı bir aile, marazi bir toplum yapısı, sorunlu insan ilişkileri, bir devletin, bir milletin en büyük düşmanıdır. Hastalık zihinde başlar" diye konuştu. "DOWN SENDROMLU KARDEŞLERİMİZ İÇİN "OKUYAMAZ, HAYATINI İDAME ETTİREMEZ" GİBİ YAKLAŞIMLAR TAMAMEN CAHİLLİKTEN KAYNAKLANIYOR" Down sendromunun sadece genetik bir farklılık olduğunu belirten Arslan, "Toplumumuz engelliler konusunda maalesef çok bilinçli değil. Eskiye göre belirli bir ilerleme elbette var, engellilere karşı hassasiyet gittikçe artıyor. Bu elbette ailelerin, konuyla alakalı sivil toplum kuruluşlarının gayretiyle, farkındalık geliştirme bilinciyle ilgili. Ön yargıları kırmak, atomu parçalamaktan bile zordur. Down sendromlu kardeşlerimiz için "okuyamaz, hayatını idame ettiremez" gibi yaklaşımlar tamamen cahillikten kaynaklanıyor. Sizlerin başarıları, bu ön yargıları çoktan kırdı bile. Liseyi, üniversiteyi bitiren, dil öğrenen hatta ikinci dili bile halleden nice kardeşimiz var. Mesele kafalardaki ayrımcılığı, ön yargıları, sabit fikirleri kırmak, ortadan kaldırmaktır. Eğitim verildiği, sosyal hayatın içine girdiği müddetçe bu kardeşlerimizin hiçbir engeli yok Allah'ın izniyle. Devletimiz bu konuda gerçekten çok mesafe aldı. Sadece Down Sendromlular bakımından değil öteki engelliler için, rehabilitasyon, toplumsallaşma, evde bakım gibi pek çok konularda ciddi ilerlemeler kaydettik. Biz insan için varız, insan söz konusu olduğunda hiçbir ayrıma müsaade etmeyiz. İnsan yaratılmışların en şereflisidir, biz bu ilkeyle devlet yönetiyoruz. Sadece engelli kardeşlerimiz açısından değil ötekileştirmenin her türüne karşıyız. Engellilerin önündeki bariyerleri de, insanlığın önündeki bariyerleri de kaldırdık, kaldırıyoruz. Dünya her gün biraz daha kötülüğe, kana, göz yaşına, zulme teslim oluyor. Dünya her zamankinden daha vicdansız, daha maddeci, daha menfaatçi bir yola giriyor. Yeryüzünü fesada uğratan, bozguna verenler Down sendromlular, engelliler değil tam tersine sağlıklı insanlardır. Demek ki engellilik sahiden kafada başlayıp kafada bitiyor. Şimdi Doğu Guta'da hala bombardıman altında çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Bir taraftan Akdeniz'in serin sularında öte taraftan sınır boylarında, karlı dağlarda çocuklar hayata gözlerini yumuyor. Bakıyorsunuz aile içi şiddet, hayvanlara işkence almış başını gidiyor. İnsanlık fıtraten getirdiği iyiliği, güzelliği, doğruyu kaybediyor. Şimdi bunların sorumluları burada bir kromozomu fazla olan kardeşlerimiz mi yoksa normal insanlar mı? Demek ki mesele insanda neyin eksik olduğunda. İçinizdeki adalet duygusu körleştiyse, sizden bir zalim çıkabilir. İçinizdeki merhamet kaybolduysa Arakan'daki, Doğu Guta'daki, Suriye'deki çocukların öldürülmesine göz yumabilirsiniz. Dünyanın gidişatı, insanlığın geldiği yer, çocukların geleceği, modern dünya dediğimiz, muasır medeniyet diye sunulan gelişmiş ülkelerin, hiç de umurunda değil. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz daha güzel, müreffeh, parlak bir gelecek hayali kurabilsinler. O yüzden Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür diyor. Spor alanında açık söylemek gerekirse engelli kardeşlerimiz öteki sporcularımızdan daha iyi dereceler yapıyor. Bu herkese örnek teşkil etmeli. Herkes şapkasını önüne koyup, nerede hata yaptığını, neyi eksik bıraktığını düşünmeli. Türkiye Afrin'de yürüttüğü başarılı operasyonla moral kazandı. Yerli savunma sanayimiz göğsümüzü kabarttı. Ama bunlar tek başına bir milleti mutlu etmeye yetmez. Uluslararası başarıları özlemle bekliyoruz. Sporun her dalında dereceler almak istiyoruz. Buradan seslenelim; motivasyon nasıl sağlanır, başarı nasıl elde edilir görmek istiyorsanız Down sendromlu bu kardeşlerimize bakın. Onlar nasıl çalışıyor, müsabakalara nasıl hazırlanıyor gelin bir tetkik edin" şeklinde konuştu.