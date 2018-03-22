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(Görüntülü Haber) Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı Beştepe'de 

ANKARA,()    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetinin...

ANKARA,() 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yer aldı. Kubulde renkli görünteler yaşanırken milli takım oyuncuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazdığı 53 numaralı forma hediye ettiler. 
Daha sonra takım kalecisi Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı. Milli takımda yer alan bazı oyuncuların futbol topu ile hareketler yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım kalecisi Hüseyin Dinç'e atış gerçekleştirdi. Başarılı kurtarışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabulde yer alan diğer kişiler uzun süre Dinç'i alkışladı. 

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