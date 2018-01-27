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(Görüntülü Haber) Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Fenerbahçe - Barcelona maçı öncesi performans sergiledi

İSTANBUL, () Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11 - 18 yaş grubu öğrencilerinden oluşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda (DÇSO) yer alan 20 çocuk THY Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa karşılaşması...

İSTANBUL, ()

Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11 - 18 yaş grubu öğrencilerinden oluşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda (DÇSO) yer alan 20 çocuk THY Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa karşılaşması öncesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda canlı performans sergiledi. Toplumun geleceğine katkı sağlamak üzere "Doğuş'tan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek" vizyonuyla sosyal sorumluluk projelerini yürüten Doğuş Grubu'nun 2006 yılında kurduğu DÇSO, Türkiye'nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olma özelliğini taşıyor. Çocuklar, Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Luigi Datome'nin isteği üzerine "Son Mohikan" filminin unutulmaz müziğini çaldı. Orkestranın performansı, salonda bulunan seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.

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