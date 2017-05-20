(Görüntülü Haber) Doğu-Batı Rallisi'nin Manavgat-Alanya-Anamur-Mersin ayağı başladı

ALMANYA'dan 7 Mayıs'ta başlayan 12 bin 500 kilometrelik Doğu Batı Rallisi'nin (Allgau-Orient Rally) Manavgat-Alanya-Anamur-Mersin ayağı başladı. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde rallinin startı Kaymakam Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in katıldığı törenle verildi. Törene vatandaş ve öğrenciler de katıldı. Avrupa Birliği Bakanlığı himayesinde ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin destekleriyle düzenlenen, 7 Mayıs'ta Almanya'da başlayan ralliye, 11 ülkeden 288 sporcu katıldı. 2005'ten bu yana yapılan ve 3.5 hafta süren 12 bin 500 kilometrelik Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde araçlar otoyol ve GPS kullanmıyor. Ralli Ürdün'ün Kızıldeniz kenarındaki Akabe kentinde sona erecek. Doğu Batı Rallisi Başkan Yardımcısı Nadir Serin, "Ralliye 11 ülkeden 288 yarışmacı katılıyor. Bugün Mersin'e gideceğiz, Mersin'den de İsrail. İsrail'den de Ürdün'e gideceğiz. Almanya'dan yola çıkarak Avusturya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Amacımız kültürler arası diyalogları ve önyargıları kaldırması. Böyle bir organizasyonun turizmi de biraz canlandıracağını düşünüyoruz. En azından Türkiye'ye karşı önyargıların düzeleceğini umut ediyoruz. Sivil toplum örgütlerinin bu tür organizasyonları daha çok ses getiriyor politikacılardan ziyade. Biz Manavgat'a geldik, Türkiye'nin tanıtımına bir katkısı olsun dedik" diye konuştu. Nadir Serin, Manavgat-Mersin etabından sonra gemiyle İsrail'e geçeceklerini, Kudüs ve Filistin üzerinden Kızıldeniz kenarındaki Akabe kentine ulaşacaklarını da anlattı. Ralliye katılan Fehlzündung takımından Lysann Hubeny da böyle bir organizasyona katıldığı için mutlu olduklarını belirterek, "Çok uzun bir yolculuktu. Türkiye'de yaşadığımız en önemli şeylerden biri misafirperverlikti. Her gittiğimiz yerde bizi ağırlıyorlar, çaylar veriyorlar. Araçlarımızı tamir ediyorlardı" dedi. Ralliye katılan araçlar Atatürk Kültür Merkezi önünde vatandaşın ve özellikle çocukların ilgisini çekti. Vatandaş araçlarla bol bol özçekim yaptı.