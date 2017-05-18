(Görüntülü Haber) Dick advocaat: Penaltılarda 3 kez bize fırsat geldi, eğer fırsat geliyorsa bu maçı kazanmalısınız

Dick advocaat: Penaltılarda 3 kez bize fırsat geldi, eğer fırsat geliyorsa bu maçı kazanmalısınız Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçından Medipol Başakşehir'e normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmada 12 penaltı atışı sonrası 10 - 9 mağlup olarak elendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Düşüncemiz buydu ve karşılaşma denk gidiyordu. Medipol Başakşehir ve bizim aramızda denk mücadele vardı ama rakip golü buldu. Bundan sonra oyun onların istediği şekle geldi. 1-0'ı seven ve kontrataklarla gelen bir takım. Ayrıca iyi bir takımlar ve çok iyi oyunculara sahipler. İyi olmasalar sezonu 1 ya da 2. sırada olmazlardı. Ayrıca penaltılarda 3 kez bize fırsat geldi. Eğer 3 kez ayağınıza fırsat geliyorsa bu maçı kazanmalısınız şeklinde konuştu. EMRE HALA HARİKA BİR OYUNCU Fenerbahçeli'nin eski futbolcusu Emre'yi takımında görmek isteyip istemeyeceği sorulan Advocaat, Bunda hiç şüphe yok. Emre hala harika bir oyuncu diyerek takımında görmek istediğini dile getirdi. Advocaat, Emre'nin attığı gol sonrası sevinmemesine ise Öyle bir gol atsaydım ben de sevinmezdim. Ama Emre çok iyi bir oyuncu dedi. 3'ÜNCÜLÜK HEDEF DEĞİL AMA BUNUN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ Sarı-lacivertli takımın sahada savaşçı ruhunu gösterdiğini ifade eden Advocaat, Ama rakibin kalitesi bizden daha iyi bir noktadaydı. Bu durumda daha fazla koşmanız gerekir. Bu tip takımlara karşı bugüne kadar yapmamız gerekeni hep yaptık. Ancak bugün daha iyi oynayan taraf onlardı. Yine aynı noktaya geliyorum, 3 kez kazanma fırsatı geldi ayağımıza. Ama bunu yapamadık. Bu gerçekten bizim adımıza utanç. 3'üncülük Fenerbahçe için hedef değil bunu biliyorum ama 3'üncü sıra için mücadele edeceğiz. Bu da Avrupa kupalarına katılma anlamına geliyor diye konuştu.