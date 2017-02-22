(Görüntülü Haber) Dev şampiyona Antalya'da başladı

1859 bilardocu istaka sallayacak 3 bant ve pool (cepli) bilardoda 1.etaplar oynanacak, Artistik Bilardo da ise Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek TÜRKİYE Bilardo Şampiyonası 1'inci Etap Müsabakaları Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı. 14 gün sürecek turnuvada 4 ayrı kategoride 1859 sporcu mücadele edecek. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Resort Otel'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası 1'inci Etap Müsabakaları başladı. 22 Şubat- 7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 3 bant kategorisinde 1427, pool (cepli) bilardo kategorisinde 278, artistik bilardo kategorisinde 12 ve Üniversitelerarası Pool Şampiyonası'nda 142 olmak üzere 38 masada toplam 1859 sporcu mücadele edecek. 3 bant ve pool bilardoda 1'inci etapların oynanacağı şampiyonada artistik bilardoda ise Türkiye şampiyonası gerçekleşecek. 3 bant bilardoda gençler ve kadınlar müsabakaları 2 Mart'ta başlayacak. Pool branşı ise erkekler, kadınlar ve gençler U23, U19, Yıldızlar U-17 kategorilerinde oynanacak. Bu turnuva da 2 Mart'ta başlayacak. Artistik bilardo branşında müsabakalar 5 Mart'ta başlayacak. 6-8 Mart tarihlerinde Üniversitelerarası Pool Bilardo Şampiyonası düzenlenecek. Turnuva kapsamında 2016 yılında tüm branşlarda dereceye giren 48 başarılı sporcuya da törenle ödülleri verilecek. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanvekili Cumabey Germi, geçen yıl mart ayında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na 1170 sporcu katıldığını belirterek, bu sayının dünya rekoru olarak tescil edildiğini ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlattı. Bu yıl 4 ayrı branşta yapılacak turnuvaya ise 1859 sporcu katılacağını kaydeden Germi, turnuvanın 14 gün süreceğini belirtti. Göreve geldiklerinde federasyona kayıtlı 2 binin üzerinde sporcu olduğunu vurgulayan Cumabey Germi, şimdi bu sayının 8 binin üzerine çıktığına dikkati çekti. Başkanvekili Cumabey Germi sözlerini; "Bu ilk etabın en büyük özelliklerinden biri de tüm branşları aynı anda oynatarak Bilardo Ailesi'ni bir araya getiriyor olması" diyerek tamamladı.