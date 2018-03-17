Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Ülker Stadyumu'na önce konuk takım Galatasaray, ardından ise ev sahibi Fenerbahçe giriş yaptı. Emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe ile konakladığı otelden yola çıkan Galatasaray stada sorun yaşanmadan geldi.
(Görüntülü Haber) Derbi öncesi takımlar stada ulaştı
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Ülker Stadyumu'na önce konuk...
17 Mart 2018 Cumartesi 17:37
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