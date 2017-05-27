(Görüntülü Haber) Denizlispor'da 51'inci yıl kutlamalarında gerginlik

Denizlispor'un kuruluşunun 51'inci yılı için dün akşam 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen kutlamada bazı taraftarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a sosyal medya hesabından takımın kuruluş yıl dönümüyle ilgili kutlama mesajı yayınlamadığı için tepki gösterdi. Zolan, tepkiler üzerine kutlama yapılan alanı terk etti. Saat 20.00'de başlayan kutlamalar için etkinlik alanına gelen Belediye Başkanı Osman Zolan, taraftarlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi. Selamlaşma sırasında Yeşil Cephe taraftar grubu lideri Sertan Atasefa, Zolan'ın sosyal medya hesabından kuruluş yıldönümüyle ilgili mesaj yayınlamamasına tepki gösterdi. Tepkiye bir grup taraftarda alkışlar ve "Denizli sadece Denizlisporludur" sloganlarıyla destek verdi. Gerginliği yöneticiler yatıştırmaya çalıştı. Olaydan sonra 51'inci yıl pastası sessiz sedasız kesildi. Başkan Zolan pasta kesiminin ardından kutlamaları terk etti. Zolan'ın tepkiler üzerine kutlamadan ayrılması üzerine Denizlispor Asbaşkanı Muhammet Kaya ile Sertan Atasefa ardasında da gerginlik çıktı. YÖNETİMDEN TEPKİ Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yapılan protestoyu kınadı. Atilla, Denizlispor'un bu mantıkla hiçbir yere varamayacağını belirterek, "Birkaç arkadaş maalesef bir protestoya yakın bir serzenişte bulundu. Bu duruma üzüldük. Yapılan protestoyu kınıyorum. Açık söyleyeyim, sizin Osman Zolan'la hiçbir sorununuz olamaz. Osman Zolan bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Osman Zolan olmasa bu kulüp nefes alamaz. Ama birileri ne olursa olsun gidin orda protesto yapın diyerek üç beş kişiyi buraya gönderiyorsa biz asıl o gönderenleri kınıyoruz" dedi. Protestocuları gönderenlerden sonra saygısızlığı yapanları da kınadıklarını belirten Atilla, "Denizlispor bu mantıkla ve bu kişilerle hiçbir yere varamaz. Denizlispor makamları küstürerek hiçbir yere varamaz. Bu makamlarla Denizlispor bir araya gelecek ve bu makamların önderliğinde planlamalarını yapacak. Ancak bu makamların önderliğiyle halkıyla bütünleşecek. İşte bu mantıklar oldukça biz 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye anca oynarız" diye konuştu. Yaklaşık 100 kişilik Denizlispor taraftarının meşaleler yakıp, tezahüratlar etmesiyle devam eden kutlamalar 1 saat sonra sona erdi.