Hakan TARHAN / ANTALYA, () Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu 1'inci dakikada Serdyukov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 12'nci dakikada Kone ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, maç da 1-1 sona erdi.
(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1
Hakan TARHAN / ANTALYA, () Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu...
12 Ocak 2018 Cuma 19:11
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