(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Fenerbahçe deplasmanda son haftalarda disiplinli iyi oynayan bir takım. İyi sonuçlar alıyorlar. Bunu lehimize çevirmek için bazı eksikliklerimiz var, onlar üzerinde çalışıp bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ligin 29'uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Antrenman öncesi sahaya gelen Robinho'nun çocukları Janluka ve Junior'un babaları ile top oynaması ilgi çekti.



"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında aldıkları 5-0'lık mağlubiyetin futbolun içinde olduğunu söyledi. Aybaba, "Onlardan ders çıkarmamız lazım. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık ki çok şeyi yanlış yaptık. Özellikle de söyledim bu alttaki takımları ilgilendiren maçlarda bizim biraz daha dirençli, biraz daha oyuna konsantre olup maçı kazanmaya yönelik oynamamız lazım. Bazen futbolda olmuyor" dedi.



Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Aybaba, "Oyuncularımız neyi iyi yaptıklarını daha önce göstermişlerdi, önlerinde de böyle bir maç var şimdi. Hem bu mağlubiyeti unutturmak için hem de burada biz şampiyonluk adayı üç tane takımı yenmiştik. Bu da inşallah dördüncüsü olur. O amaçla çalışmalarımıza başladık. Fenerbahçe deplasmanda son haftalarda disiplinli iyi oynayan bir takım. İyi sonuçlar alıyorlar. Bunu lehimize çevirmek için bazı eksikliklerimiz var, onlar üzerinde çalışıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Bir basın mensubunun Robinho'yu Atiker Konyaspor maçının devre arasında neden oyundan aldığını sorması üzerine Aybaba, "Bireysel oyuncu üzerinde gidersek çok hata yaparız. Onun için o çıktı bu girdi bunlar doğru şeyler değil. Bazıları girecek bazıları çıkacak. Bizim takımımızda herkes görev aldı. İlk 11'de de oynadı, sonradan da oyuna girdi. Böyle şeyler olacak, biz saha içine bakacağız. Maçı kazanmaya çalışacağız. Maçı kazanmak için hangi hamleyi yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Zaten oyuncumuz burada. Maçtan sonra da sarılırız, birbirimizi anlarız sorun yok" ifadelerini kullandı.