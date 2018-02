(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Galatasaray takımı bu olmamalı"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Galatasaray'ı yenmek bizi mutlu etti"

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, ()

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'un kendilerinden daha iyi oynayarak maçı hak ettiğini belirterek, "Bize bu oyunu yakıştıramıyorum. Galatasaray takımı bu olmamalı" diye konuştu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise "Galatasaray'ın kalitesini sahaya yansıtmasına izin vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.



Demir Grup Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor'un hak ederek kazandığını belirterek rakip takımı tebrik etti. Terim, "Bizden daha iyi oynadılar, 3 puanı da hak ettiler. Tebrik ederim, başarılar dilerim. Bize gelince, maçtan önce gelen fırsat acaba bize değişik etki etmiş olabilir mi diye de düşünüyorum. Açıkçası bu 'kazanırsak lider olacağız' durumunu herhalde kaldıramadık diye düşünüyorum. Çünkü biz, geldiğimden beri 7-8 maç oynadık; hiç böyle kötü maç oynamamıştık. Burada 3 puanı kaybettiğimize mi üzüleyim, liderliği kaçırdığımıza mı üzüleyim, yoksa oyun kalitemizin bizim oyunumuzun altında kaldığına mı üzüleyim ki ben üçüncüye daha çok üzülüyorum açıkçası. Bize bu oyunu yakıştıramıyorum. Berabere biter miydi, 3-2 yapabilir miydik, bunlar da olabilirdi. Üçüncüyü de yiyebilirdik. Ama bu oyun bizim oyunumuz değil. Bu kabullenme bizim kabullenmemiz değil. Yani ne pozisyona kafa tutuyorsun, ne mağlubiyete dikiliyorsun, ne 3 puanın gidişine bir refleksin var. Bu bizim takımın tarzı, tavrı olmamalı. En çok üzüldüğüm taraf bu. Yoksa, maçın üzerine bir sürü konuşulur. Devre arası bazı şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıya daha iyi başladık ama bütün aksilikler üst üste geliyor. Son 10-15 dakika tam sıkıştırdığınız anda hakemin atmasına gerek kalmadı bizim oyuncumuz kendiliğinden çıktı, arka adalesindeki sakatlığından dolayı. Ona rağmen 10 kişiyle o refleks birkaç pozisyon getirdi ama 2-2 de yapsak, 3-2 de yapsak benim bugünkü konuşmalarım hiç değişmezdi. Gerçek budur. Bugün maalesef Galatasaray normlarının altında kaldık" dedi.



Ligde yarışın zor geçeceğini ifade eden Terim, "Ligin bundan sonraki kısmı böyle geçecek. Her takım iyi, her takım güçlü, oynamazsanız puan kazanamazsınız. Büyük bir avantaj yitirdik. Sadece 3 puan değil bugün kaybolan psikolojik, mental bir ortam da var. Ama çabucak toparlayacağız inşallah. Sonuna kadar bu savaş gidecek, mecazi anlamda söylüyorum. Bu mücadele, bu çekişme sonuna kadar gidecek. Bunun başka bir şekli yok. O orada yiyecek, biz burada kaybedeceğiz, şekil bu olacak. Bugün mağlubiyetimizin hakemle bir ilgisi yok" diye konuştu.



FATİH TERİM: "GALATASARAY TAKIMI BU OLMAMALI"



Futbolun hatalar oyunu olduğunu ifade eden Terim, "Birileri hata yapacak, birileri gol atamayacak, birileri gol yiyecek. Futbol böyle bir oyun. Yani 5 tane forvet ile oynuyoruz son dakikalarda. Pozisyon da geldi. Olmadı. Atsak belki 3-2'yi kovalayacağız. Ama olaya ben dakika 1 ile bakıyorum. Baktığınız zaman Sivasspor daha çok istedi, daha çok koştu, daha çok mücadele etti. Haklarını yememek lazım. Buna rağmen Galatasaray takımı bu olmamalı. Hele hele ilk yarıyı hayretler içinde izledim. Hızlı gitmezsin, sete dönersin pas yaparsın. O yok. Az top kaybedersin, o yok. Oyunu rakip sahada oynama, o yok. Yani kötü başladığımızı ifade ettik zaten. Maalesef bazı günler böyle oluyor. Buna rağmen eğer bugün buradan mağlup olmadan çıksak önemli bir moral olurdu. Ama onun da manşeti şu olurdu. Kötü oyunumuza rağmen bugün bu puanı aldık olurdu" ifadelerini kullandı.



"DEĞİŞECEK ÇOK OYUNCU VARDI"



Futbolun her an yüzde 100 konsantre olunması gereken ciddi bir oyun olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Her gün kendinizi biraz daha geliştirmeniz gereken ciddi bir oyun. İsminiz yetmez, teori yetmez. O pratiği orada oynayacaksınız. Pratikte uygulayacaksınız. Galatasaray takımı rakip kadar minimum mücadele ettiği zaman kalitesi ortaya çıkabilir. Maalesef oyuncularımızın birçoğu kötüydü. Yani bugün birçok değişiklik hakkımız olsaydı hepsini kullanırdık. Düşünün ki, Martin'i sokmadım, sakatlık haberi geldi. Yoksa değişecek çok oyuncu vardı. Devre arası o şansımız olsaydı çok adam vardı değişecek. Sebepleri, bahaneleri bir kenara bırakıp takır takır oynamalıyız. Biz böyle şampiyon olmalıyız" dedi.



Bir puana sevinir miydiniz sorusu üzerine, "Hayır, ben kaybettiğim her puana üzülürüm, oyuncularım da biliyor. Beraberliğe Galatasaray sevinir mi? 2-0'den 2-2 olsa 'belki' dersin. Ama mağlup olalım da sonunda şampiyon olalım" dedi.



"SEZON SONU NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"



Kadro derinliği ile ilgili soru üzerine de, "Siz kadroyu dışarıdan daha iyi görüyorsunuz. Derinliğini, imkanları... Ben kadrodan memnunum. Buradan sonra bir transfer daha yok. Boşu boşuna konuşmanın da manası yok. Mevcut oyuncuları yükseltmek için uğraşıyoruz. Bu tür kazalar yolda olacak. Olmasa iyiydi. Ama her musibette bir hayır vardır. Bizim bugün mağlubiyetimiz kadar Sivas'ın da iyi oyununu konuşup, hakkını vermek lazım. Daha ilk dakikalarda Tolga'ya gelen pozisyon var. oralarda konsantre olacaksınız. Yüzde 100 gol pozisyonu. Dersen ki, bugün Galatasaray 3 puanı hak edecek bir oyun oynadı. Hayır. Kazanırız, kaybederiz. Tabii ki sezon sonu Allah nasip ederse ne yapacağımızı göreceksiniz. Yani derin bir kadro mu dersen, kadro ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ben memnunum kadromdan. Gereğini de yapacağız. Bu arkadaşlarımız bir maç kaybettiler diye atacak halimiz yok. Olabilir böyle şeyler. Sonuna kadar da bunlarla gideceğiz.



"FERNANDO'YU ARIYORUZ"



Selçuk İnan'ın yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili de konuşan Terim, "Selçuk 3 gün önce maç oynamıştı. Tolga daha zindeydi. Sonra düşünmüştüm. Oyun almadı içine Selçuk'u. Selçuk'un oyuna girmesi kafamda vardı ama oyun bana onu vermedi. Ben de onun için başka değişiklikler yaptım. Eren'in ve Sinan'ın 2-3 tane pozisyonu var. Doğru görünüyor. Yoksa orta sahamız belli. Selçuk var, Donk var. Tolga var. Orta saha forvet karışımı Belhanda var. Feghouli zaman zaman orta sahada oynuyor. Fernando inşallah bir an evvel gelir. Fernando ve N'Diaye'nin aynı anda gitmesi bizim için hoş olmadı. Fernando önümüzdeki hafta dönebilir, kolay değil, arıyoruz açıkçası."



Terim, açıklamasının sonunda ise Afrin operasyonundaki şehitler için Allahtan rahmet diledi ve "Allah yardım etsin. Allah onlarla beraber olsun" dedi.



SAMET AYBABA: "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise haklı bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Oyuna çok iyi başladık. Daha önceki haftalarda kötü başlamıştık oyuna. 75 dakikada hem iyi oynadık, hem de Galatasaray'ın kalitesini sahaya yansıtmasını engellemek için sahanın hemen hemen her yerini parselledik. Adım adım birerli ikişerli sıkıştırdık. Rakibe geniş alan bırakmadık. 75 dakika böyle oynamak kolay değil. Böyle kaliteli bir takıma karşı, bu işleri yapabilmek kolay değil. Sonlarda biraz tempomuz düştü. Rakip de o arada iki forvete döndü. Biz önce saha içinde organizasyon yapalım istedik. Hakan'ı geriye çektik, arkayı üçledik. Rybalka'yı N'Dinga'nın yanına aldık. Ama yüksek toplara gelince biraz sorun yaşadık. Sonrasında bir stoper sokarak arkayı üçledik, futbolun içindeki her şeyi yaptık. Oyuncularım her şeyi yaptı, taraftarlarımız her şeyi yaptı. Gerçekten ben büyük keyif alıyorum kenarda takımımı seyrederken. Takıma gönül veren herkes de keyif alıyordur diye düşünüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bu kadronun nasıl kurulduğunu biliyorsunuz. Ne zaman kurulduğunu biliyorsunuz, ne kadar bütçeyle bu takımın oluşturulduğunu biliyorsunuz. Oyuncularım inanılmaz performans gösteriyorlar. Hepsini teker teker kutladım ve onlarla gurur duyuyorum. Ama bu son değil, kazanmanın sonu yoktur. Keşke bundan önceki çok iyi oynadığımız 2 maçımızı kazansaydık bugün çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Ama futbol bu. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray'a da başarılar diliyorum" dedi.



Bundan önceki iki maça üzüldüklerini belirten Aybaba, "Akhisar maçı çok farklı bitebilecek bir maçtı. Oyun kalitesini, kaçırdıklarımızı gördünüz. Bu takımın yaptıkları umut veriyor. O maç da farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Futbol bu, bazen oluyor, bazen olmuyor" diye konuştu.



Robinho ile ilgili gelen bir soru üzerine de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Robinho, 3 Aralık'tan bize geldiği zamana kadar hiç oynamadı. Onun farklı bir şeye ihtiyacı yok. Dünya yıldızı. Onun sahaya çıkabilecek güce ihtiyacı var. Takıma ısınacak, ısınıyor. Emre de dünya yıldızı olabilir. Bakın görüyorsunuz. Kendisi ile barışık insanlar. Bizim Türk oyuncularına örnek olsun. Oyundan çıkarırken kapris, oyna alırken kapris. Oynamadıkları zaman tamamen kapris. Bırakalım bunları, futbola bakalım. Devre arası 2 oyuncu aldık, hücuma yönelik. Biz iyi bir takımız. Devam eden takım oynadı. Oyunun içinde farklı giren bir oyuncu olmadı. Sorunumuz eksik kadroydu. Şu anda 28 kişilik kadroda 7 genç var. Bazı eksiklerimiz vardı. Elimizde gerçekten kaliteli iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. İnşallah da böyle devam eder" dedi.



MECNUN OTYAKMAZ: "GALATASARAY'I YENMEK BİZİ MUTLU ETTİ"



Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "İyi oynadık. Oyunu rahatlattık. Hakimiyet de bizdeydi. Fakat son 10 dakika tabii golün gelmesi biraz bizimkileri strese soktu. Biraz geriye yaslandık ama neticede kazanmasını da bildik. Tebrik ediyoruz, gerçekten önemli bir galibiyet. İçeride Akhisar karşılaşmasında puan kaybetmiştik. Malatya'da şansız bir şekilde maçı kaybettik. Bugün artık kazanma sırası gelmişti. Galatasaray gibi ligin zirvesine oynayan bir takımı mağlup etmiş olmak bizi çok mutlu etti. Futbolcu anlamında daha zengin bir takımımız var artık. Rahat ettik. Oyuncu değişikliklerinde ne olur diye kaygıya kapılmadık. Başarılı bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.