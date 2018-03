(Görüntülü Haber) Demba Ba, Göztepe'de çok mutlu olduğunu söyledi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SAKATLIĞI nedeniyle uzun süre uzak kaldığı yeşil sahalara Spor Toto Süper Lig'de Göztepe formasıyla müthiş bir geri dönüş yapan dünyaca ünlü golcü Demba Ba, sarı-kırmızılı kulüpte çok mutlu olduğunu söyledi.



Kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'de yıldızlaşan, ara transfer döneminin son gününde transfer olduğu Göz-Göz'de forma giydiği 6 maçta 4 gol atan Senegalli futbolcu, Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yaptı. "1.5 senedir oynamadıktan sonra futbola dönüş böyle istekli oluyor" diyen Demba Ba, "Şu anda kendimde, kalbimde bu isteği taşıyorum ve bunu en iyi şekilde göstermek istiyorum. Ne zaman bana şans verilirse, her maç her şeyimi vermek istiyorum. Benim gibi bir oyuncunun transfer edilme nedeni gol atması, takıma katkı sağlaması. Ben sahada olduğum her anı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum ve takıma en iyi şekilde katkı vermeye çalışıyorum" dedi.



Göztepe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu, takımda kalmayı isteyip istemeyeceğiyle ilgili soruya, "Şu andaki hedefim 100'de 100'e ulaşmak. Sonrası için düşünmedim ama burada herşey çok güzel. Neden olmasın" şeklinde yanıt verdi. Göz-Göz'ün lige yeni çıkan bir ekip olduğunu hatırlatan Ba, "O nedenle takımı tebrik etmek gerekiyor. Göztepe yeni çıkmış bir takım bunu unutmamak gerekiyor. Ben de katıldım, hep beraber iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Şu anda ilk hedefimiz olan ligde kalmayı tutturmuş durumdayız. Takımın bu performansı gerçekten takdire şayan. Önümüzdeki maçlara da çok iyi şekilde hazırlanacağız. Bütün maçları kazanmak ve toplayabileceğimiz en fazla puanı toplamak için her şeyi yapacağız" diye konuştu. Göztepe'ye kısa sürede uyum sağladığını belirten Demba Ba, kendisine yardımcı olan kulübe, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.



"BEŞİKTAŞ AVANTAJLI"



DEMBA Ba, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında eski kulübü Beşiktaş'ı şanslı gördüğünü söyledi. Yıldız futbolcu, "Gerçekten çok çetin bir yarış var ama Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Lig çok çetin geçecek" diye konuştu.



Göztepeli futbolculardan Tanju Kayhan ise, lige iyi başlayıp bu başlangıç performanslarını sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah Avrupa hedefine ulaşacağız" dedi.



"MİLLİ FORMA HAYALİ"



GÖZTEPE formasını 2. Lig ve 1. Lig'de giydikten sonra Süper Lig'de de takımın ilk 11'inde değişilmez isimlerden olan Halil Akbunar, A Milli Takım formasının hayallerini süslediğini söyledi. Kariyerinde daha önce U19 ve U20'de milli olan 24 yaşındaki futbolcu, "Göztepe formasını her ligde giydim. Bu sezon Süper Lig'de takım olarak iyi bir durumdayız. Son Antalyaspor maçında bireysel olarak iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Kalan haftalarda hedefimiz Avrupa vizesi almak. Umarım sarı-kırmızılı formayı Avrupa'da da giyerim. Milli formayı giymek herkesin hayali. Ben de milli takıma gitmek için elimden geleni yapıyorum, çalışıyorum. Güzel de gidiyor, inşallah olur" ifadelerini kullandı.