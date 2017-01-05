(Görüntülü Haber) Dağ Kayağı Milli Takımı Erzincan'da

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından önümüzdeki ay Ergan Dağı'nda düzenlenecek Dünya Dağ Kayağı Kupası'na katılacak olan Milli takım sporcuları, hazırlıklarını Erzincan'da sürdürüyor. Erzincan Ergan Dağı'nda 10-12 Şubat 2017 günleri düzenlenecek Dünya Dağ Kayağı Kupası'na katılacak 6'sı kadın 18 sporcudan oluşan milli takım Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde antrenman yapıyor. Zaman zaman 3 bin metreye tırmanan kayakçılar, 21-23 ocak tarihleri arasında Andora'da yapılacak gençler dağ kayağı şampiyonasına katılacak. Sporcular bu turnuvanın ardından Türkiye'de ilk kez Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Büyükler Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası'nda dereceye girmek için mücadele edecek. Milli Takım Kamp Müdürü ve antrenörü Yılmaz Ünal, bir hafta sürecek olan hazırlık kampının ardından 7 Ocak tarihinde Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın Ergan Dağı'nda yapılacağını söyledi. Yılmaz Ünal, Türkiye şampiyonasında dereceye giren ilk üç sporcunun dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacağını belirtti. Milli takım sporcusu Şeymanur Çınar, Dağ Kayağı Milli Takımı çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini, şampiyonada iddialı olduklarını ve derece yapmak istediklerini söyledi. Milli takım sporcusu Aykut Taşçı ise, "Önümüzde üç önemli şampiyona var. Hepimiz iddialıyız" dedi.