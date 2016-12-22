(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan maç öncesi tribünde konuştu (3)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da "Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması Dayanışma" maçını tribünden izledi. Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan maç öncesi tirbünde bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına vurgu yaparak, "Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi. Erdoğan konuşmasının ardından sahaya inerek futbolcularla toplu fotoğraf verdi. Erdoğan, başlama vuruşunu yaptıktan sonra maçı izlemek üzere tribündeki yerini aldı.