Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı'nda düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdulhamid'i Anlamak" Oturum ve Sergisi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Sultana yönelik (Sultan Abdülhamid) bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. Bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran, olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz."
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abdulhamid'i Anlamak" programında konuştu (2)
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı'nda düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdulhamid'i Anlamak" Oturum ve Sergisi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında,...
10 Şubat 2018 Cumartesi 22:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.