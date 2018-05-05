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(Görüntülü Haber) CSM Volei Alba BLAJ - Galatasaray maçının ardından

Ataman Güneyligil: ''Çok önemli hücum güçlerimiz bugün çok kötüydü'' Mustafa AKIN / Bükreş (Romanya), () - Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ev sahibi CSM Volei...

Ataman Güneyligil: ''Çok önemli hücum güçlerimiz bugün çok kötüydü'' Mustafa AKIN / Bükreş (Romanya), () - Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ev sahibi CSM Volei Alba BLAJ'a 3-1 mağlup olarak final şansını yitirdi. VakıfBank yarın Romanya ekibi ile final maçına çıkacakken Galatasaray, Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük maçında karşılaşacak. Galatasaray Başantrenörü Ataman Güneyligil, ''Aldığımız sette de basit hatalar yaptık. Çok önemli hücum güçlerimiz bugün çok kötüydü. Düşük yüzde ile oynadılar. Ayrıca rakip takım risk alarak çok iyi servis attı ve biz onu pasöre getiremedik. Ortalarımız devre dışı kalınca köşelere kaldık. Köşeler de top öldüremeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu" dedi. ''ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'' Üçüncülük maçında yarın karşılaşacakları rakiplerini değerlendiren Güneyligil, "Çok iyi bir takım. Bugün VakıfBank'ı da epey zorladılar. Çok hızlı oynuyorlar. Yarın çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Saha içinde hakemlerle yaşanan diyaloglarla ilgili konuşan Ataman Güneyligil, ''Bir tane pozisyonda topun elden gittiğini gördüm ben. Onu ekrana göstermelerini rica ettik. Tekrar göstermediler. Sonra neden kart gösterdiğini file hakemine sordum. 'Ben de anlamadım' dedi. Başhakemin kendi uydurması. Oluyor böyle şeyler. Ev sahibi avantajı olacak bu turnuvalarda" şeklinde konuştu.

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