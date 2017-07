(Görüntülü Haber) Çintimar: "Hedefimiz, final sayısını en yükseğe çıkarmak"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculardan Eşref Apak, Yasmani Copello Escobar, Eda Tuğsuz ile Eda'nın antrenörü Fatih Avan'ın katıldığı basın toplantısı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlendi.



Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan başkan Çintimar, "A Milli Takım olarak, 2020 Olimpiyatları'na giderken yüzde 80'i gençlerden oluşan bir kadroyla devam ediyoruz. Altyapıdan gelen çocuklarımızla madalya kovalayacak bir yer edindiğimizi görüyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Alt yaş kategorilerinde aldığımız başarılı sonuçların ardından Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin en fazla finalini koşmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşayacağız." dedi.



Fatih Çintimar, "Böyle bir organizasyona giderken 'Madalya alacağız.' demek şartlanma anlamına gelir. Madalya her sporcunun hedefidir ama amacımız, final sayımızı en yükseğe çıkarabilmek. Bugüne kadar 12 kez en iyi 8'e girmişliğimiz var. Dünya Şampiyonası'nda bu rakamı tek seferde geçebilmek için çaba içindeyiz. En fazla katılımımız, 14 kişiyle olmuş. Şu an 27 sporcuyla gidiyoruz."şeklinde konuştu.



Milli atlet Yasmani Copello Escobar, basın toplantısı sırasında ağladı. Escobar, "Böyle harika bir ülkenin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman sizlere teşekkür etmekten sıkılmayacağım. Ağlıyorum çünkü kendimi burada doğmuş gibi hissediyorum. Şimdi gücümü toplayıp, finale çıkmak için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



Hazırlık anlamında zor bir dönem geçirdiğini anlatan Escobar, "Benim için zor bir yıl oldu. Ufak tefek bazı sakatlıklar yaşadım. Şu anda eski Escobar haline geldim. İyi durumdayım. Mental anlamda kendimi çok güçlü hissediyorum. İlk hedefim finale çıkarak en iyi 8 sporcu arasında yer almak. Türk bayrağını yine göndere çektirip, podyumda olmak en büyük umudum. İyi bir hazırlık döneminden sonra bu hedefime ulaşacağımı umuyorum. Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi terimin son damlasına kadar pistte olacağım." ifadelerini kullandı.



Eşref Apak, "İlkine gidiyormuş gibi heyecanlıyım. Herkesin amacı madalya almak ama akıllı ve stratejik yaklaşmak lazım. Seçme



yarışması finalden daha zorlu geçiyor. Seçmeleri geçtikten sonra hedefimize odaklanmak istiyorum. Yaklaşık 10 aydır yeni bir antrenörle çalışıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Bizim asıl hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Son yarışmamın 2020 Tokyo Olimpiyatları olmasını istiyorum." diye konuştu.



Eda Tuğsuz ise şunları söyledi:



"Dünya Şampiyonası'na büyüklerde ilk defa katılacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Güzel bir sezon geçiriyorum. İnşallah emeklerimin karşılığını Dünya Şampiyonası'nda almak istiyorum. Hedefim ve gönlümden geçen madalya almak, ama ilk önceliğim finalde yarışmak. İnşallah milletimizin göğsünü kabartarak güzel derecelerle ülkemize döneriz."



Eski milli sporcu Fatih Avan da açıklamalarda bulundu: "Eda henüz çok tecrübesiz, heyecanlı ve kendini adapte etmiş değil. Umarım Dünya Şampiyonası'nda bunun üstesinden gelir. Kariyerim boyunca Eda kadar yetenekli bir sporcu daha görmedim. Bir sakatlık olmazsa Eda, 2020 Olimpiyatları'nın en büyük madalya adayı" şeklinde konuştu.