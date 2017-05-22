(Görüntülü Haber) Cimnastikle başladı, tekvandoda dünya ikincisi oldu

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, () - ISPARTA'da oturan 15 yaşındaki İrem Nur Öztürk, 7 yıl önce bir arkadaşının daveti üzerine eğlence amaçlı gittiği cimnastik kursundan 2015 yılında tekvandoya geçiş yaptı. 'Freestyle Poomsae' branşında kendini geliştiren İrem Nur Öztürk, Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası freestyle dalı 15- 17 yaş gençler kategorisinde dünya ikincisi oldu. Isparta Doğa Koleji lise 1'inci sınıf öğrencisi İrem Nur Öztürk, 2010 yılında cimnastik kursuna giden bir arkadaşının kendisini de çağırmasıyla eğlence amaçlı kurslara katılmaya başladı. Cimnastik eğitmeninin kendisini yetenekli bulmasının ardından çalışmalara devam eden İrem Nur Öztürk, katıldığı yarışmalarda Türkiye derecelerinin yanı sıra takım olarak Avrupa üçüncülüğü elde etti. Tekvando antrenörü Yaşar Erbil tarafından keşfedilen İrem Nur Öztürk, 2015 yılında ise tekvandoya yöneldi. DÜNYA İKİNCİSİ OLDU Freestyle poomsae branşında kendini geliştiren İrem Nur Öztürk, 2016 yılından itibaren tekvando turnuvalarına katılmaya başladı. Geçen yıl Türkiye ve Balkan şampiyonluğunu elde eden İrem Nur Öztürk, geçen hafta Yunanistan'da düzenlenen Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda ise freestyl dalı 15- 17 yaş gençler kategorisinde dünya ikincisi oldu. ANTRENÖRÜ KEŞFETMİŞİ Dünya Cimnastik Şampiyonası'na hazırlandığı sırada tekvando antrenörü Yaşar Erbil tarafından keşfedildiğini anlatan İrem Nur Öztürk öyküsünü şöyle anlattı: "Bizden önce Yaşar hocanın tekvando antrenmanları vardı. Biz de o çalışmalar sırasında taklalar atıyorduk. Yaşar hocanın dikkatini çekmişim. Ailemle konuştu. Tekvando kursuna katılmamı istedi. Ben tekvandoya başlamak istememiştim, dövüşmek istemediğim için. Anneme 'gitmek istemiyorum' diyordum. O da beni zorla gönderdi. Yaşar hocayla daha sonra konuştuk. 'Sen dövüşmeyeceksin, sadece hareket yapacaksın' dedi. İkna olduktan sonra çalışmalara başladım. Yaşar hoca bana çalışmalar sırasında tekvandonun bir savunma sanatı olduğunu anlattı. 2015 yılında çalışmalara başladım. 2016 yılında Türkiye ve Balkan şampiyonu oldum. Bu yıl dünya şampiyonasında ikinci oldum." Ailesinin bu süreçte sürekli yanında olduğunu da anlatan Öztürk, "Antrenmanlara götürüp getirdiler. Evdeki çalışmalarımda annem sürekli benimle ilgilendi. Bu başarıda ailem ve Yaşar hocamın katkısı büyüktür" dedi. 'ISPARTA'DA BÖYLE BİR BAŞARI YOK' Antrenör Yaşar Erbil, İrem Nur Öztürk'ü 2015 yılında cimnastik kursunda keşfettiğini aktarırken, şöyle dedi: "'Tekvandoyu beraber yapabilir' dedim. Taklaları ve akrobasi hareketleri çok dikkatimi çekti. Olağanüstü bir kabiliyeti vardı. İnanılmaz çalışmalar yaptık. 2016 yılında katıldığı ilk şampiyonasında bizi şaşırttı. Türkiye şampiyonu oldu. Freestyle poomsae dalında Isparta'da onun öncesinde böyle bir başarı yok. Arkasından 3 ay sonra yapılan Bulgaristan'da Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Çalışmalara daha hız verdik. Milli takıma seçildi. 2017 yılında azimli, hırslı çalışmasından dolayı ilimizi, ülkemizi 15- 17 yaş grubunda Yunanistan'da yapılan 40 ülkenin katıldığı Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda kendi kategorisinde 3 elemeden geçerek kıl payı dünya şampiyonluğunu kaçırdı. 2018 yılında söz veriyoruz. Dünya şampiyonu olacak. İlimizi ve ülkemizi temsil edecek." İrem Nur Öztürk'ün annesi Döndü Öztürk ile Astsubay babası Ramazan Öztürk, de kızlarıyla gurur duyduklarını söyledi.