(Görüntülü Haber) Çiçeği burnunda evli şampiyonlar

Mersin'de oturan çiçeği burnundaki 6 aylık evli İsmail Cem Büyükdemir ile Şükran Teba Büyükdemir, 4'ncü Avrupa Kungfu Şampiyonası'nda Wushu Qinda kategorisinde Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Avrupa Wushu-Kungfu Federasyonu (EWUF) tarafından düzenlenen 4'ncü Avrupa Kungfu Şampiyonası, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de yapıldı. 29 Avrupa ülkesinden 1000'den fazla sporcunun katıldığı karşılaşmalarda Türkiye'den de 120 sporcu çeşitli branşlarda mücadele etti. Mersin'de şampiyonaya katılan İsmail Cem Büyükdemir Wushu Qinda kategorisinde karşılaştığı rakiplerini yenerek 90+ kiloda Avrupa birincisi oldu. Eşi Şükran Teba Büyükdemir'de 47 kiloda yarışma için gittiği karşılaşmalarda kendine rakip bulamayınca 52 kiloda ringe çıktı. Karşılaştığı rakipleri ile kıyasıya mücadele eden Şükran Teba Büyükdemir de, 52 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıkıp hem madalya aldı, hem de Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı okuttu. Dövüş sporlarında farklı dereceleri bulunan İsmail Cem Büyükdemir, şöyle dedi: "Wushu branşında şampiyonaya giderek, Qinda branşında yarıştık. Ben kendi sıkletimde 90+ kiloda Avrupa Şampiyonu oldum. Şampiyonaya giderken zor olacağını biliyordum fakat kıyasıya süren mücadelenin sonunda Avrupa Şampiyonu oldum" dedi. Halen Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'nda eğitim aldığını ifade eden İsmail Cem Büyükdemir, "Hem uygulama hem de teori olduğu için zaman zaman zorluklar oluyor. Basketbol, futbol, atletizm gibi farklı derslere de giriyorum. Bu da bizi yoruyor. Bu nedenle de beslenmemize ve dinlenmemize dikkat ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan federasyon yetkilileri ve herkese çok teşekkür ederim." Geçen yıllarda Kick-bosk'ta dünya 2'nciliği, May -Thai'de dünya 3'ncülüğü bulunan Şükran Teba Büyükdemir ise, 47 kiloda gittiği yarışmada kendi kilosunda yarışmacı bulamayınca 52 kiloda ringe çıkarak, Avrupa 3'ncüsü olduğu kaydederek şunları söyledi: "Spora 5 yaşında, dövüş sporuna da 14 yaşında başladım. Daha önce de çeşitli yarışmalara katıldım, ödüllerim ve şampiyonluklarım vardı ancak hiç Avrupa derecem yoktu. Bu şampiyonaya da Avrupa şampiyonu olmak için gittim. Fakat kendi sıkletimde hiç yarışmacı olmadığı için bir üst sıklette yarışmak zorunda kaldım. Kilo vermiş ve çok güçsüz durumdaydım. Buna rağmen maçlara çıkarak derece elde ettim. Bunun için mutluyum ama şampiyon da olabilirdim." Hedefleri dünya şampiyonluğu olan Büyükdemir çifti, Mersin'e döner dönmez yeni dereceler için antrenmanlara yeniden başladı.