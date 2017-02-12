(Görüntülü Haber) Cengiz Özyalçın'a taraftar şoku

Taraftarlar Özyalçın konuşurken beyaz mendil sallayıp İstifa edin tezahüratı yaptı Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın'ın Kayserispor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Sarı Kırmızılı taraftarlarla tartışma yaşadı. Özyalçın konuşurken beyaz mendil sallayıp İstifa edin tezahüratı yapan taraftarlar Hollanda Ligi'nin altyapı hocasını takımın başına getirdiniz yazıklar olsun hepinize. Alın hocayı görevden. Bu mu Galatasaray'ın hak ettiği dediler. Cengiz Özyalçın maçtan sonra şunları söyledi 8 puanlık bir maçtı. Başakşehir, Beşiktaş yenilmiş. Fenerbahçe berabere kalmış ise Galatasaray'ın kazanması gerekirdi. Zor bir hafta oldu. Benim de şansıma zor maçlardan sonra sizlerle beraber olup maçı anlatmak sanırım. Hakikaten kritik ve zor bir maçtı. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Neden Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve kupada aldıkları galibiyetlerle çıkıştalardı. Ancak onların yükselen grafiğine rağmen bizim için 8 puanlık maçtı ve kazanmamız gerekiyordu. TEPKİLER DOĞAL... Söylemek istediğim konu şu Taraftarın bu tepkisini ben normal karşılıyorm. Ben demokrat adamım. Taraftar her şeye rağmen bizim veli nimetimiz. Karda, kışta, uzaktan, yakından gelerek takımını motive eden insanlardır. Bu şekilde söylemleri olabilir, benim için doğal. Neden Doğal olmasını şöyle karşılıyorum, zafer, zafere inananlarındır. Bizim taraftarımız olmazsa olmazımızdır. BU SÜREÇTE YÖNETİCİLİK ZOR. Bu süreçte yöneticilik zor. Çünkü hayattaki her şey gibi spor ekonomiye özdeş. Galatasaray çok zorlu bir süreçten geçiyor. Galatasaray'ın bugüne kadarki ekonomik koşulları belli. Bunun büyük bir kısmı hallolacak. Biz de Galatasaray'ın başarılı olmasını isteriz ama bizden sonra geleceklere kaos dolu bir ekonomi bırakmamalıyız. Takımın ne eksiği var biliyoruz. Galatasaray'ın zaafı yan toplar. Bunlar teknik konular tabii. Ekonomik zorlukların büyük kısmı halloldu. Divan toplantısında Galatasaray'ın nereden nereye geldiğini başkanımız anlattı