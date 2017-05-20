(Görüntülü Haber) Çaykur Rizespor - Gaziantespor maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-0 kazandıkları Gaziantespor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin 27 yıl sonra küme düştüğüne işaret ederken şunları söyledi Oyunun ilk 45 dakikasında bariz üstün olan taraf olduk. Recep'in sakatlanmasının ardından oyunda dengelerin değişti. Bu sürede her an gol yiyebileceğimiz pozisyonlar oldu. Ancak ikinci golü attık ve 3 puanı aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Gaziantepspor'da bu maçla küme düştü. 27 yıl sonra küme düşmek çok zor. Biz de aynı pota içindeyiz. Onlara da gelecek yıl için başarılar diliyoruz. BÜLENT UYGUN ÖZÜR DİLİYORUZ Gaziantespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise zor bir yarışı bitiremediklerini, bunda bazı olumsuzlukların etkili olduğunu belirtirken şöyle konuştu 27 yıl sonra düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu takımın kümede kalacağına inandığım bir süreçte göreve geldim ve çalıştığım ortamda bir sürü talihsizlik yaşadık. Gerek maçlarda bize karşı bariz hataları, belli zamanlarda yaptığımız hatalarla birleştirdiğimizde şehrin takım ile bütünlüğünü sağlayamayınca bu üzüntüyü yaşadık. Gaziantespor güçlü bir camiadır ve ayağa kalkacaktır. Gelecek sene yine hak ettiği lige çıkacaktır. Yaşattığımız bu üzüntüden dolayı özür dilerim. Sözleşmesi bulunduğunu ve doğru planlama adına sezon sonuna kadar elinden geleni yapacağını ifade eden Bülent Uygun, Sezon sonu değerlendirme yapacağım. Kalıp kalmamak konuşulacak durum değil. Ligde kalma yarışı veren Çaykur Rizespor'da çok şansızlıklar yaşadı. Başkasının umudu ile yaşamak zordur. Bir umuttur yaşamak. Baba tarafından Rizeli olarak ligde yarışını başarmasını isterim dedi.