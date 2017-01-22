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(Görüntülü Haber)Cavcav'ın sevenleri hastaneye akın etti

Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanı Şengel: "Yaşama aşkı vardı ve son ana kadar kulübü düşündü" Avukatı Nurten Sazan: "Son görüşmelerimizde bana, 'Buraya çok emek verdim. İşlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum'...

Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanı Şengel: "Yaşama aşkı vardı ve son ana kadar kulübü düşündü" Avukatı Nurten Sazan: "Son görüşmelerimizde bana, 'Buraya çok emek verdim. İşlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum' dedi" Cavcav'ın akrabası Didem Cavcav: "Son günlerde annesini sayıklıyordu" Ercan ATA/ANKARA, () Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etti. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden efsane başkan Cavcav'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye geldi. Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanı Hasan Şengel, "Çok üzgünüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Senelerce beraber çalıştık. Bu kuruma çok şey verdi. Yaşama aşkı vardı ve son ana kadar kulübü düşündü" ifadesini kullandı. Cavcav'ın avukatı Nurten Sazan da, son görüşmelerinde İlhan Cavcav'ın kendisine, "Buraya çok emek verdim. İşlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum" dediğini belirterek, şunları söyledi: "Çok üzgünüm şu an. En son görüştüğümüzde işler nasıl gidiyor diye sordu. Hala işleri düşünüyordu. 'İyi değilim' dedi. 'Burada çok çalıştım, çok emek verdim. İşlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum' demişti." Efsane başkanın akrabası Didem Cavcav, İlhan Cavcav'ın son günlerde sürekli annesini sayıkladığını ve yerinin doldurulamayacağını söyledi. Kulübün eski mali müşaviri Necdet Derici ise, Türk futbolunun bir efsaneyi kaybettiğini söyledi.

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