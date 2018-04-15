(Görüntülü Haber) Carraro Kemer Triathlonu tamamlandı

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ilki yapılan Carraro Kemer Triathlonu, 40'ı yabancı yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Kemer Belediyesi'nin desteğiyle ilçede ilk defa düzenlenen Carraro Kemer Triathlonu, Ay Işığı Koyu'nda yapıldı. Yarışmaya 40'ı yabancı olmak üzere yaklaşık 200 sporcu katıldı. Yarışmacılar, kısa mesafede 700 kilometre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu parkurunda, orta mesafede 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu parkurunda mücadele etti.



Yüzme yarışlarında bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Bacakları kasılan bazı sporcular, tekneyle devriye gezen görevlilerin yardımıyla kıyıya getirildi. Bisiklette ise tekeri patlayan kadın sporcuya arkadaşları yardım etti ve sporcu mücadeleye kaldığı yerden devam etti. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri parkurlarda güvenlik önlemi aldı.



Yarışmada orta mesafe genelde Zülfü Karabulut 4 saat 11 dakika 24 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı. Nuri Acar 4 saat 15 dakika 8 saniyeyle ikinci, Volkan Arslan ise 4 saat 36 dakika 58 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.



Kısa mesafe sprintte erkeklerde Bertuğ Polatcı birinci oldu. Muzaffer Gür ikinci, Can Adıgüzel ise üçüncü oldu. Kadınlarda İpek Öztosun birinciliği kazandı. İlayda Kara ikinci, Bilge Ece Seyhan üçüncülüğü elde etti.



"ÇOK KEYİF ALDIM"



Triatlon yarışlarında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok organizasyonda madalyaları bulunan İpek Öztosun, "8 yıldır triatlon ile ilgileniyorum ve İzmir'de yapıyorum bu sporu. 8 yıl içerisinde çeşitli Türkiye şampiyonlukları elde ettim. 3 Balkan şampiyonluğum ve bir Avrupa ikinciliğim var. Bu sporda da en büyük hedefim, bu sene yapılacak olan Akdeniz Oyunları'nda ülkemi temsil edebilmek ve daha sonrasında 2020 Olimpiyatları'na gidebilmeye hak kazanmak. Bugün burada yarışırken çok keyif aldım. Kemer'de ilk yarışımdı. Sanırım Kemer'de de ilk triatlon organizasyonuydu ve bence çok başarılıydı. Parkur öyle, organizasyon öyle, izleyicilerin desteği olsun çok keyif aldım. Umarım her sene tekrar burada yarışma fırsatı elde edebilirim" dedi.



"ORGANİZASYON MÜTHİŞTİ"



Parkur'un çok güzel olduğunu ifade eden Bertuğ Polatcı, "3 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Marmaris Duatlon şampiyonuyum. 2017 genç erkekler Türkiye 2'ncisiyim. Akdeniz oyunlarında ve 2020- 2024 Olimpiyatları'nda ülkemi temsil edebilmek için çabalıyorum, uğraşıyorum. Kemer'de hava çok güzeldi. Parkur çok güzeldi. Organizasyon müthişti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"SAYIYI BİRAZ KISITLI TUTTUK"



Yarışmanın organizatörlerinden İsmail Arkan, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Carraro Kemer Triathlon'u toplamda 200 sporcuya ev sahipliği yaptı. Kemer'de bunu gelenekselleştirmeyi planlıyorduk. Bu daha çok ilk yıl olduğu için çok daha fazla sporcuya ulaşabilirdik fakat sayıyı biraz kısıtlı tuttuk. Bugün orta mesafe triatlonu ve sprint triatlonu icra edildi. Kemer'in tüm görsel güzellikleri bu sporla birleşti ve tüm dünyada bunun görülmesini sağlamak istiyorduk. Zaten yarışmaya 40'ın üzerinde yabancı yarışmacı katıldı. Bunlar da parkurdan ve organizasyondan çok memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda artan katılım ve ülkemizin turizm açısından daha iyi tanıtımını yaparak Carraro Kemer Triathlonu'nu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



- Denizde ayağına kramp giren sporcunun tekneye alınması



- Bisiklet turundan detaylar



- Koşu etabından detaylar



- İpek Öztosun'un açıklamaları



- Bertuğ Polatcı'nın açıklamaları



- İsmail Arkan'ın açıklamaları



- Madalya töreninden detaylar