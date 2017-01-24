Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor. 24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı. Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor. Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in şimdilik koşular yaptığı ve bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Caner Erkin sahalara dönüyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor. 24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı. Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden...
24 Ocak 2017 Salı 13:44
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