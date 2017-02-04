(Görüntülü Haber) Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası heyecanı Adana'da başladı

Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Adana'da başladı. Adana'da ilk kez gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nın açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Abdulkadir Ataşbak ve çok sayıda davetli katıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonasında madalya ve derece alan yaklaşık 300 milli sporcunun katıldığı güreş şöleninde "Bu organizasyonu Adana'mıza veren Sayın Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Adana'da ilk defa böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Adana'mızdan çok iyi pehlivanlar, güreşçiler yetişmiştir. Sembol isimlerimizden bir tanesi de İsmet Atlı'dır. Adana'mızda son yıllarda geriye giden güreş sporumuzu Musa Başkanımızın desteği ve moral motivasyonu ile istenilen noktaya taşıyacağız. Ata sporlarımızı ayakta tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da şunları söyledi: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nı Adana'da düzenlemiş oluyoruz. Bunun en büyük müsebbibi Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Çelikcan'dır. Onun talebi ve daveti üzere 2017 yılı Grekoromen Türkiye Şampiyonasını Adana'ya verdik. Yüreğir'de yapılacak. Bu şampiyonanın Adana ve güreş sporumuz için hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. BAŞARIMIZ SÜRECEK Aydın şöyle devam etti: "Olimpiyatlardan sonra milli güreşçilerimiz ilk kez Adana'da mindere çıkacaklar. Rio'da ülkemizin kazandığı 8 madalyadan 5'ini güreşte kazandık. Çok büyük bir başarıya imza attık. Güreş bizim ata sporumuz. Güreş bütün branşların içerisinde lokomotif bir branş. Eğer biz olimpiyatlarda başarılı olmak istiyorsak önce güreşte başarılı olmamız lazım. Hedefimiz 2020 Tokyo olimpiyatları. Bu şampiyona Tokyo için çok büyük bir önem arz edecek. Burada birinci olan çocuklarımızı kampa alacağız. 11 Şubat'ta kampa girecekler. Mart ayında Grekoromen Uluslararası güreş turnuvamız var. Hem burada hem de orada başarılı olan sporcularımız Avrupa şampiyonası için milli takıma seçilecekler. Sırbistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Başlangıcı Adana'dan, Yüreğir'den yapıyoruz. Uzun vadade Adana'dan yeni İsmet Atlı'lar çıkartmak için mücadele vereceğiz. Çünkü Adana güreşte bereketli topraklara sahip"