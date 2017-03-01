İSTANBUL, () Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra İstanbul'dan Bursa'ya dönüşte Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırı sırasında taraftarlarca çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kaleci Harun'un darp edilmesiyle sonuçlanan olayın görüntülerinde taraftarların, duran otobüse küfürler ederek girmeleri, Batalla ve Harun'a yönelik tehditleri yer alıyor. Taraftarlar Batalla'ya kendini Bursa'nın üstünde görme diyerek seslenirken, her an küfürler duyuluyor. Bursaspor Kulübü'nden yönetici, teknik kadro ve futbolcuların şikayetçi olmaları nedeniyle 6 taraftar göz altına alınmış, savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Bu görüntülerden sonra olayın nasıl cereyan edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
(Görüntülü Haber) Bursasporlu taraftarlar, takım otobüsüne yapılan saldırının videosunu yayınladı
İSTANBUL, () Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra İstanbul'dan Bursa'ya dönüşte Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırı sırasında taraftarlarca çekilen görüntüler, sosyal medyada...
01 Mart 2017 Çarşamba 12:14
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